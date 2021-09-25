Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси снова попытается оформить трансфер Кьезы
"Аристократы" не сдаются
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" не останавливается в своих попытках приобрести вингера "Ювентуса" и Национальной сборной Италии Федерико Кьезу. "Аристократы" еще раз сделают предложение "старой синьоре" в одном из ближайших трансферных окон. Об этом сообщает Calciomercato.
Отметим, что прошлым летом "Челси" предложил за Кьезу 100 млн евро, однако "Ювентус" отказался продавать итальянца.
Также в борьбу за Федерико готовы вступить "Бавария" и "Ливерпуль". Самое главное - это уговорить "бьянконери" отпустить игрока, ведь они не хотят этого делать.
Напомним, что в октябре прошлого года Кьеза перешел в "Ювентус" из "Фиорентины" на правах двухлетней аренды за 10 млн евро с обязательным правом выкупа. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро, согласно аналитическому порталу Transfermarkt.
Популярное сейчас
- Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.09.2021
- Валерий Федорчук: Динамо - сейчас лучшая команда Украины
- Шахтер - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 сентября 2021
- Аллегри не сдержался после матча с Миланом: Вот дерьмо! И они хотят играть за Юве?
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО