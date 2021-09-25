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Челси снова попытается оформить трансфер Кьезы

Италия
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"Аристократы" не сдаются

Челси снова попытается оформить трансфер Кьезы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" не останавливается в своих попытках приобрести вингера "Ювентуса" и Национальной сборной Италии Федерико Кьезу. "Аристократы" еще раз сделают предложение "старой синьоре" в одном из ближайших трансферных окон. Об этом сообщает Calciomercato.

Отметим, что прошлым летом "Челси" предложил за Кьезу 100 млн евро, однако "Ювентус" отказался продавать итальянца.

Также в борьбу за Федерико готовы вступить "Бавария" и "Ливерпуль". Самое главное - это уговорить "бьянконери" отпустить игрока, ведь они не хотят этого делать.

Напомним, что в октябре прошлого года Кьеза перешел в "Ювентус" из "Фиорентины" на правах двухлетней аренды за 10 млн евро с обязательным правом выкупа. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро, согласно аналитическому порталу Transfermarkt.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Ливерпуль Федерико Кьеза
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Источник:
Calciomercato

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