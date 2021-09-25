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Третий из Мальдини забил дебютный гол за Милан

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Даниэль отметился голом в поединке против "Специи"

Третий из Мальдини забил дебютный гол за Милан

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде играет против "Специи".

Счет в поединке открыл атакующий полузащитник "россонери" Даниэль Мальдини - 19-летний хавбек поразил ворота хозяев поля на 48-й минуте.

Этот забитый мяч стал дебютным для 3-го из династии Мальдини за миланский клуб. Дед Даниэля - Чезаре - сыграл за "Милан" 412 матчей и забил три мяча. Его отец - Паоло - провел в футболке россонери 902 матча и забил уже 33 гола. Оба были защитниками. В семье Мальдини 11 титулов чемпионов Серии А (четыре у Чезаре, и семь у Паоло), а также десять европейских кубков.

Конечно же, за успехом своего сына на трибунах наблюдал его отец.

Третий из Мальдини забил дебютный гол за Милан - изображение 1
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В статье: Милан Даниэле Мальдини
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2021 в 18:52
мал дини, да дорог
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Виктор 2209 (Мехико)
25.09.2021 в 18:29
Традиции держатся
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hardcorepwnz (Украина)
25.09.2021 в 17:54
Семейный 3-й номер не захотел взять что ли) Или его уже обратно ввели в обращение
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