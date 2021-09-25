Серия А. Третье поколение Мальдини забивает, сонный Милан побеждает

Серия А. Шестой тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Милан" 1:2

Голы: Верде 80 - Мальдини 48, Диас 86

"Специя": Зут, Амиан, Христов, Николау, С. Бастони, Бурабия, Сала (Верде 65), Маджоре (Феррер 64), Гьяси (Стрелец 79), Нзола, Антист (Манай 65)

"Милан": Маньян, Калулу (Калабрия 72), Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси (Диас 82), Тонали, Салемакерс, Мальдини (Беннасер 59), Ребич (Леау 46), Жиру (Пеллегри 46)

Предупреждения: Сала 25, Николау 89 - Мальдини 58, Эрнандес 90

Усталость, травмы, ротация сказываются на "Милане". Как и мысли о матче Лиги Чемпионов против "Атлетико". В среду против "Венеции" "россонери" начали наполовину вторым составом, самым молодым в сезоне в лиге, и провели весьма апатичный первый час игры, играя медленно и очень мало создавая. Сегодня начали матч без Златана, Леау, Диаса, Калабрии, Кьера на поле, с Жиру, не до конца опомнившимся из-за травмы. И сегодня они также играли сонно, почти не создавали, не выкладывались на полную. За что в итоге чуть не были наказаны.

В первом тайме фаворит остался без ударов в створ ворот и опасных моментов. Он даже не думал как следует, избегая навесов в штрафную, где был Жиру. Из позитива было лишь почти в два раза большее владение мячом и полное перекрытие обороны. Аутсайдер, в среду забивший дважды "Ювентусу" и ведший против него в счете, разве что послал Гьяси с мячом в правую часть штрафной. Маньян легко взял. Также команды обменялись неплохими ударами головой. И запороли пару контратак, не доходя даже до ударов по воротам соперника.

Второй тайм уже начался гораздо энергичнее. Сразу же "Милан" стал первой командой в истории Серии А, за которую забивали три поколения одной семьи. После Чезаре и Паоло свой гол забил впервые вышедший в стартовом составе команды Даниэль Мальдини. Он замкнул навес Калулу головой по центру, но Зут лишь задел мяч. Тут же "Специя" дважды пробралась в штрафную Маньяна, затем - во вратарскую. Маджоре умудрился замкнуть прострел с трех метров куда-то в Космос. Леау ответил классным парашютом слева. Стойка отбила.

Стефано Пиоли такая перестрелка не нравилась. Он заменил Мальдини на третьего опорника, гости принялись убивать игру, держа ее в центре поля. За что и поплатились. Удар вышедшего на замену Верде срикошетил от Тонали. Хотя в итоге более важной оказалась замена "Милана". Против "Венеции" Эрнандес вышел и добыл гол и ассист, Салемакерс вышел и добыл ассист. Сегодня вышел Диас, получил идеальный мяч от того же Салемакерса, прорвавшегося на дриблинге по неродному левому флангу, и забил.

Вновь бледная игра "Милана", но при таком календаре и при таких потерях три очка - единственное, что важно. Тем более, что они послужили местью за 0:2 здесь в предыдущем сезоне. Теперь у него 16 очков из 18-ти возможных. Дублеры не подвели - Калулу и Мальдини сделали первый гол. Даниэль сделал историю. Не подвел и один из лидеров команды, начавший матч в запасе в рамках ротации. Диас уже с четвертым голом в сезоне во всех турнирах.

Виктор Коваленко не попал в заявку "Специи" из-за травмы.