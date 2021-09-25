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Малиновский выйдет в старте на матч против Интера
Руслан выйдет на "Джузеппе Меацца" с первых минут
Фото: facebook.com/atalantabc
В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против миланского "Интера".
Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини поставил на данный поединок Руслана Малиновского в стартовый состав.
Эта игра станет 6-й для 28-летнего украинца в текущем сезоне чемпионата Италии. В прошлом туре хавбек также вышел на поле с первых минут - в матче против "Сассуоло", тогда Руслан записал на свой счет голевую передачу.
???? Questi i nostri 11 per #InterAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 25, 2021
???? Team news here!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/pHSOckduiA
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