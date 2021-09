Малиновский выйдет в старте на матч против Интера

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против миланского "Интера".

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини поставил на данный поединок Руслана Малиновского в стартовый состав.

Эта игра станет 6-й для 28-летнего украинца в текущем сезоне чемпионата Италии. В прошлом туре хавбек также вышел на поле с первых минут - в матче против "Сассуоло", тогда Руслан записал на свой счет голевую передачу.

