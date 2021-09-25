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Малиновский выйдет в старте на матч против Интера

Италия
(1 голосов)

Руслан выйдет на "Джузеппе Меацца" с первых минут

Малиновский выйдет в старте на матч против Интера

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против миланского "Интера".

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини поставил на данный поединок Руслана Малиновского в стартовый состав.

Эта игра станет 6-й для 28-летнего украинца в текущем сезоне чемпионата Италии. В прошлом туре хавбек также вышел на поле с первых минут - в матче против "Сассуоло", тогда Руслан записал на свой счет голевую передачу.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
25.09.2021 в 19:09
Для чого ця новина-ми в курсі ,що там тренер не Петраков)
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Spivakj (Кривой Рог)
25.09.2021 в 19:02
А врт Ярмолу выпустили сегодня на 5-10 секунд и матч окончился. Это какой то позор и издевательство , лучше бы не выпускали!
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