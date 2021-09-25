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Пиоли - после победы над Специей: Мы играли хорошо, но не великолепно
Тренер считает, что команда могла сыграть лучше
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий после матча 6-го тура Серии А со "Специей" (2:1).
"Отличная победа. Мы играли хорошо, но не великолепно, и то, что мы добились нужного результата, говорит о силе нашего характера.
У нас молодая команда, но игроки верят в себя, партнеров и наше представление о футболе. Мы не должны зазнаваться, но то, что игроки чувствуют способность выдержать определенное давление и победить в любом матче, – это правильно.
В этом сезоне давление и ожидания от нас возросли, но мы показываем, что способны справиться с этим.
Важная характеристика Даниэля Мальдини – у него есть талант. Он техничен, хорошо читает игру, но ему следует быстрее и интенсивнее избавляться от опеки. Но в будущем он способен приносить результат и может лишь прибавить", – заявил Пиоли.
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