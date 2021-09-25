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Серия А. Интер - Аталанта 2:2. Блеск Малиновского, грабли Гасперини
Замечательный матч!
Серия А. Шестой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Аталанта" 2:2
Голы: Лаутаро Мартинес 5, Джеко 71 - Малиновский 30, Толой 38
Нереализованный пенальти: Димарко 86 (перекладина)
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Димарко 57), Дармиан (Думфриз 57), Брозович, Барелла (Сатриано 90), Чалханоглу (Весино 57), Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 81)
"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Паломино (Меле 70), Дзаппакоста (Пашалич 77), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина (Джимсити 63), Малиновский (Иличич 62), Сапата (Пикколи 63)
Предупреждения: Бастони 12, Чалханоглу 43, Барелла 70 - Малиновский 4, Паломино 19, Сапата 21, Дзаппакоста 64, Толой 90
Главный арбитр: Фабио Мареска
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