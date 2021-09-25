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Серия А. Интер - Аталанта 2:2. Блеск Малиновского, грабли Гасперини

Италия
(1 голосов)

Замечательный матч!

Серия А. Интер - Аталанта 2:2. Блеск Малиновского, грабли Гасперини

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта" 2:2

Голы: Лаутаро Мартинес 5, Джеко 71 - Малиновский 30, Толой 38

Нереализованный пенальти: Димарко 86 (перекладина)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Димарко 57), Дармиан (Думфриз 57), Брозович, Барелла (Сатриано 90), Чалханоглу (Весино 57), Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 81)

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Паломино (Меле 70), Дзаппакоста (Пашалич 77), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина (Джимсити 63), Малиновский (Иличич 62), Сапата (Пикколи 63)

Предупреждения: Бастони 12, Чалханоглу 43, Барелла 70 - Малиновский 4, Паломино 19, Сапата 21, Дзаппакоста 64, Толой 90

Главный арбитр: Фабио Мареска

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Интер (Милан)
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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
25.09.2021 в 21:06
Один из лучших игроков в Серии А и вообще один из, если не самый лучши игрок среднем линии в истории независимой Украины, не устраивает тупого обидчивого индюка с комплексом неполноценности.
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pilips111 (Чернигов)
25.09.2021 в 21:03
Гасперини тупой баран, как можно было менять Малиновского и Сапату? У Малиновского вообще в этой игре всё получалось, один из лучших его матчей.
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Romerik (YNWA)
25.09.2021 в 20:59
Один з найкращих в матчі, що ми потім і побачимо по оцінках..
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