Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разве мастеру что-то может мешать? ВИДЕО, как в Серии А нападающий забил гол с бутылкой в руке
Всю контратаку Дестро провел с дополнительным весом
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашний игровой день чемпионата Италии завершали команды с низа турнирной таблицы: "Дженоа" и "Верона". Несмотря на свой статус, оба коллектива выдали суперголевую игру, ведь поединок завершился со счетом 3:3.
В начале второго тайма "грифоны" проигрывали 0:2, однако за восемь минут в конце встречи трижды отличились в воротах веронцев. Особенно курьезным и красивым получился третий гол "Дженоа". Маттиа Дестро оформил дубль, проведя всю атаку с бутылкой в руках.
Момент с голом начинается на 2:02.
К сожалению для хозяев, этот мяч не стал решающим, ведь знакомый украинцам Никола Калинич спас одно очко для "Вероны" после выхода на замену.
Популярное сейчас
- Усик - Джошуа: Статистика ударов за весь бой
- Приветствуйте нового чемпиона! Александр Усик разбил Энтони Джошуа
- Усик - Джошуа: Видео трансляция боя из Лондона
- Ибрагимович: Когда я вернулся в Милан, спросил в раздевалке: Кто сыграл хоть один матч в Лиге чемпионов? Только двое подняли руки
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО