Разве мастеру что-то может мешать? ВИДЕО, как в Серии А нападающий забил гол с бутылкой в руке

Вчерашний игровой день чемпионата Италии завершали команды с низа турнирной таблицы: "Дженоа" и "Верона". Несмотря на свой статус, оба коллектива выдали суперголевую игру, ведь поединок завершился со счетом 3:3.

В начале второго тайма "грифоны" проигрывали 0:2, однако за восемь минут в конце встречи трижды отличились в воротах веронцев. Особенно курьезным и красивым получился третий гол "Дженоа". Маттиа Дестро оформил дубль, проведя всю атаку с бутылкой в ​​руках.

Момент с голом начинается на 2:02.

К сожалению для хозяев, этот мяч не стал решающим, ведь знакомый украинцам Никола Калинич спас одно очко для "Вероны" после выхода на замену.