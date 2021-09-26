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Разве мастеру что-то может мешать? ВИДЕО, как в Серии А нападающий забил гол с бутылкой в руке

Италия
(1 голосов)

Всю контратаку Дестро провел с дополнительным весом

Разве мастеру что-то может мешать? ВИДЕО, как в Серии А нападающий забил гол с бутылкой в руке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчерашний игровой день чемпионата Италии завершали команды с низа турнирной таблицы: "Дженоа" и "Верона". Несмотря на свой статус, оба коллектива выдали суперголевую игру, ведь поединок завершился со счетом 3:3.

В начале второго тайма "грифоны" проигрывали 0:2, однако за восемь минут в конце встречи трижды отличились в воротах веронцев. Особенно курьезным и красивым получился третий гол "Дженоа". Маттиа Дестро оформил дубль, проведя всю атаку с бутылкой в ​​руках.

Момент с голом начинается на 2:02.

К сожалению для хозяев, этот мяч не стал решающим, ведь знакомый украинцам Никола Калинич спас одно очко для "Вероны" после выхода на замену.

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В статье: Маттиа Дестро Дженоа (Генуя) Верона
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
26.09.2021 в 11:05
Забил гол сбутылкой в руке - я думал будет новость про нашего петухова.
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