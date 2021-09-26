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Серия А. Ювентус вновь пропускает два мяча, но вновь побеждает

Италия
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Туринцы ползут вверх

Серия А. Ювентус вновь пропускает два мяча, но вновь побеждает

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Серия А. Шестой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сампдория" 3:2

Голы: Дибала 10, Бонуччи 43 (пен.), Локателли 57 - Йошида 44, Кандрева 83

"Ювентус": Перин, Куадрадо, Бонуччи, Де Лихт, Алекс Сандро, Бернардески (Рэмзи 70), Бентанкур (МакКенни 82), Локателли, Кьеза (Кьеллини 70), Мората (Кен 82), Дибала (Кулушевски 22)

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Йошида, Колли, Мурру (Ауджелло 59), Кандрева, Торсби (Аскильдсен 87), Экдаль (Силва 59), Депаоли (Дамсгор 59), Капуто (Торрегросса 70), Квальярелла

Предупреждения: Бентанкур 53, Куадрадо 66, Бонуччи 84, Кен 86 - Торсби 28, Мурру 41, Экдаль 45+1

Очень медленно, со скрипом, без помощи обороны, "Ювентус" вкатывается в сезон. Перед матчем против "Сампдории" капитан Джорджо Кьеллини говорил, что сейчас прежде всего нужно удержать на плаву корабль в штормящем море. Его тренер Массимилиано Аллегри говорит о постепенном движении. Добавляя, что любит критику и вызов. Две победы подряд - это уже движение. Конечно, критика и вызовы останутся и после этого матча. Оборона вновь отыграла неудачно, пропустила уже в 20-ом матче лиги подряд. Но, как бы то ни было, три очка в кармане. И игра улучшилась.

Почти во всех своих матчах в сезоне "Юве" провел первые 30, 45 минут очень хорошо. Здесь также полностью держал нити игры в руках. Даже от мяча не отказывался, владея им почти 60 процентов времени. Оборону перекрыл наглухо, оставив соперника в первые 43 минуты лишь с двумя ударами. Забил ранний гол. Локателли сбросил, Дибала ударил низом из-за пределов штрафной. Затем перехватывал мяч и ловил на контратаках. Мората проиграл дуэль Аудеро, Кьеза пробил низом неточно. А в итоге удар Кьезы попал в отставленную руку Мурру, и Бонуччи реализовал пенальти.

Здесь начали возвращаться демоны предыдущих туров. Туринцы сразу же пропустили. Удар Квальяреллы с 20-ти метров Перин, впервые в сезоне замещавший Щесны, отбил. С ударом Йошиды в упор с навеса Кандревы он никак не мог справиться. Хотя на этот раз второй тайм начался хорошо для "Ювентуса". Он вновь контролировал игру. Вновь подкараулил ошибку соперника (Колли заигрался в своей штрафной). И далее вроде бы спокойно докатывал матч до конца. В стиле первой каденции Аллегри. Замедлял темп, разбил игру на жесткие стыки, вновь перекрывал оборону.

Конечно, сейчас не первая каденция, и команда Аллегри, проводившего свой 400-ый матч в тренерской карьере, вновь пропустила на ровном месте. Кандрева замкнул пас Силвы чуть назад с фланга. Но голевой запас оставался, и его хватило.

В пятом туре "Ювентус" впервые в сезоне забил во втором тайме, впервые в сезоне забил после того, как пропустил (до этого не ответив на шесть пропущенных). В шестом туре он вновь забил после того, как пропустил, забил в начале обоих таймов и в концовке первого, то есть в ключевые минуты. Контролировал игру, остановил соперника на пяти ударах по воротам. Правда, этих пяти тому хватило для двух голов. Оборона вновь подводит Аллегри. Но в целом прогресс заметен.

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