Есть вопросы к обороне. Ювентус - Самдория 3:2. Видео голов и обзор матча

Туринский гранд добивается второй подряд победы в Серии А и продолжает подниматься по таблице чемпионата. Правда, вопросы к игре всё ещё остаются, да и до лидирующего "Милана" аж восемь баллов. Тем не менее, подопечные Массимилиано Аллегри демонстрируют положительную тенденцию, что уже должно радовать поклонников команды.

"Ювентус" - "Сампдория" 3:2

Голы: Дибала 10, Бонуччи 43 (пен.), Локателли 57 - Йошида 44, Кандрева 83