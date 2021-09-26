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Есть вопросы к обороне. Ювентус - Самдория 3:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

"Зебры" снова пропустили два, но выиграли

Есть вопросы к обороне. Ювентус - Самдория 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский гранд добивается второй подряд победы в Серии А и продолжает подниматься по таблице чемпионата. Правда, вопросы к игре всё ещё остаются, да и до лидирующего "Милана" аж восемь баллов. Тем не менее, подопечные Массимилиано Аллегри демонстрируют положительную тенденцию, что уже должно радовать поклонников команды.

"Ювентус" - "Сампдория" 3:2
Голы: Дибала 10, Бонуччи 43 (пен.), Локателли 57 - Йошида 44, Кандрева 83

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В статье: Ювентус (Турин) Сампдория (Генуя)
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Katrina69 (Kiev)
26.09.2021 в 19:11
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