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Есть вопросы к обороне. Ювентус - Самдория 3:2. Видео голов и обзор матча
"Зебры" снова пропустили два, но выиграли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский гранд
"Ювентус" - "Сампдория" 3:2
Голы: Дибала 10, Бонуччи 43 (пен.), Локателли 57 - Йошида 44, Кандрева 83
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Katrina69 (Kiev)
26.09.2021 в 19:11
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