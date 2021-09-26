Италия
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Милан собирается подписать Иско в январе
Игрок имеет возможность переехать в Италию
Полузащитник мадридского "Реала" Иско Аларкон может продолжить карьеру в итальянском "Милане".
Клуб серьезно заинтересован в подписании 29-летнего испанца. Боссы команды уже провели переговоры с игроком и надеются договориться о трансфере в январе.
В прошлом сезоне Иско провел 29 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
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Источник:Todofichajes.com
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