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Милан собирается подписать Иско в январе

Италия
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Игрок имеет возможность переехать в Италию

Милан собирается подписать Иско в январе

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Иско Аларкон может продолжить карьеру в итальянском "Милане".

Клуб серьезно заинтересован в подписании 29-летнего испанца. Боссы команды уже провели переговоры с игроком и надеются договориться о трансфере в январе.

В прошлом сезоне Иско провел 29 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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В статье: Иско Реал (Мадрид) Милан
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Источник:
Todofichajes.com

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