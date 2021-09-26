Серия А. Лацио - Рома 3:2. Победа Сарри над Моуриньо благодаря Индзаги

Серия А. Шестой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома" 3:2

Голы: Милинкович-Савич 10, Педро 19, Фелипе Андерсон 63 - Ибаньес 41, Верету 69 (пен.)

"Лацио": Рейна, Марушич, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Лейва (Катальди 61), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро 66), Педро, Иммобиле (Мурики 90), Фелипе Андерсон

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Смоллинг 82), Ибаньес, Манчини, Винья (Залевски 82), Верету, Кристанте, Дзаньоло (Перес 77), Мхитарян, Эль-Шаарави (Шомуродов 64), Абрахам

Предупреждения: Лейва 24, Катальди 87 - Руй Патрисиу 11, Кристанте 46, Винья 48, Верету 87

Главный арбитр: Марко Гвида

Франческо Тотти рассказывал, что о Римских дерби начинают говорить за 3-4 месяца, а проигравшим потом непросто жить в Риме. Маурицио Сарри рассказал, что в детстве слушал дерби по радио и мечтал участвовать в нем. Жозе Моуриньо назвал участие в нем привилегией. А спортивный директор "Лацио" Игли Таре назвал победу в дерби лучшим способом снять психологический блок. К обычному статусу мегабитвы еще и добавилась битва Сарри-Моуриньо, их новых амбициозных проектов. И почти сорок тысяч болельщиков, создавших не виданную в Италии за последние полтора года атмосферу.

К матчу "Рома" подошла в лучшем состоянии. С 12-ю очками и 12-ю забитыми в пяти турах, с энтузиазмом, настроением, гармонией игроков с новым тренером. Моур заявлял, что очень доволен командным балансом и сплоченностью, проявившимися даже после поражения. "Лацио" же набрал лишь восемь очков, в каждом из пяти матчей пропускал первым, и Сарри с Таре и с Чиро Иммобиле открыто говорили о психологическом блоке, о проблемах с принятием игровой философии нового тренера, об отрицательной энергии. Даже о страхе атаковать. Впрочем, в Римском дерби даже чаще побеждает аутсайдер.

Первая четверть матча осталась за аутсайдером. Несмотря на успехи, "Рома" очевидно страдает в обороне, теряет контроль в центре поля. Все это проявилось. 60 процентов времени мяч был у "Лацио", которому не мешали разыгрывать. Обычно из этого ничего не выходило, но дважды вышло, да еще как! Фелипе Андерсон длинно забросил справа, Милинкович-Савич ценой удара в голову от вратаря и медицинской помощи пробил этой самой головой. Педро, грубо изгнанный Моуриньо из "Ромы" летом, перехватил, отдал Иммобиле в контратаку, получил от него и ювелирно пробил низом с 20-ти метров.

Испанец стал третьим игроком в истории дерби, забивавшим за обе команды.

Во второй четверти матча "Рома" уже начала доминировать. Точнее, "Лацио" позволил ей, отдал мяч. Это принесло "орлам" классную контратаку, когда с паса Милинковича-Савича Иммобиле вышел на вратаря. Но "волкам" это принесло больше. Рейне пришлось тащить мощный удар Верету, стойка отбила удар головой Дзаньоло в упор! А один из угловых с навеса Верету принес гол. Ибаньес перепрыгнул всех.

Второй тайм номинальные хозяева начали с целью удерживать результат более продуманно, дальше от своих ворот, не позволять сопернику атаковать. Да и вообще держать игру на медленном огне. В стиле предыдущего тренера Симоне Индзаги. Получалось. Номинальные гости угрожали воротам лишь со "стандартов", да и там не особо. Иммобиле увеличил бы разрыв, если бы попал с линии штрафной. В итоге Чиро заработал еще один ассист. Луис Альберто бросил его в контратаку, форвард вышел на вратаря и отдал мимо него Фелипе Андерсону.

Далее уже пошла жутко интересная игра в высоком темпе. Пик дерби. При бешенстве болельщиков на трибунах и доминировании "Ромы". Она быстро заработала пенальти. Весьма сомнительный, ведь Дзаньоло попал ногой в Акпу-Акпро, а не наоборот. Вскоре Мхитарян раскрутил защитника и не попал в ближний угол. Дзаньоло в контратаке в стиле соперника мощно пробил в дальний - Рейна спас. Вытащил вратарь и удар Шомуродова, менее опасный. В ответ в контратаке Иммобиле оставили в центре штрафной, но он в падении не попал. Не день Чиро как бомбардира. Зато день "Лацио". Он выдержал.

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Заслуженная победа "Лацио". Он проиграл по ударам по воротам со счетом 10:20, но в структурном плане выглядел гораздо собраннее, яснее, понимал, что ему нужно делать. А делать нужно было то, что делал пять лет с Индзаги. Перекрывать оборону, ставить средний блок без авантюрного прессинга и стремительно контратаковать. В такой критический момент Сарри отказался от попыток построить Сарризм, вернулся к истокам предшественника и выиграл. А Моуриньо застрял посредине в переводе игры "Ромы" от Паулу Фонсеки на свои рельсы. Его команда мало понимала.

Вместе с тем, далеко идущие выводы делать не следует. Ведь в первых пяти турах, до этого матча, все выглядело с точностью до наоборот. Вывод можно сделать лишь об одном. Противостояние этих тренеров и их команд, если судить по этому матчу, обещает быть эпическим. Уже с нетерпением ждем дерби во втором круге!