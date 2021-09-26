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Моуриньо - первый тренер Ромы с 2011 года, который проиграл дебютное римское дерби
Тогда "Лацио" в своем первом дерби проиграл Энрике
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Рома" уступила для "Лацио" - со счетом 2:3.
Это римское дерби стало первым для наставника "волков" Жозе Моуриньо. Таким образом, португальский специалист стал первым главным тренером "Ромы", который проиграл первый свой матч против "орлов".
В последний раз в дебютном дерби проигрывал Луис Энрике - испанец тренировал "Рому" в сезоне 2011/12.
1 - José Mourinho is the first AS Roma manager to lose his first Serie A Roma’s derby since Luis Enrique in 2011. Derby.#LazioRoma #SerieA pic.twitter.com/BPgWWpxRLH— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) September 26, 2021
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