Моуриньо - первый тренер Ромы с 2011 года, который проиграл дебютное римское дерби

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Рома" уступила для "Лацио" - со счетом 2:3.

Это римское дерби стало первым для наставника "волков" Жозе Моуриньо. Таким образом, португальский специалист стал первым главным тренером "Ромы", который проиграл первый свой матч против "орлов".

В последний раз в дебютном дерби проигрывал Луис Энрике - испанец тренировал "Рому" в сезоне 2011/12.

