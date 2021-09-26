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Моуриньо - первый тренер Ромы с 2011 года, который проиграл дебютное римское дерби

Италия
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Тогда "Лацио" в своем первом дерби проиграл Энрике

Моуриньо - первый тренер Ромы с 2011 года, который проиграл дебютное римское дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Рома" уступила для "Лацио" - со счетом 2:3.

Это римское дерби стало первым для наставника "волков" Жозе Моуриньо. Таким образом, португальский специалист стал первым главным тренером "Ромы", который проиграл первый свой матч против "орлов".

В последний раз в дебютном дерби проигрывал Луис Энрике - испанец тренировал "Рому" в сезоне 2011/12.

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В статье: Жозе Моуриньо Лацио (Рим) Рома (Рим)
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