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Моуриньо после дерби с Лацио: Это ***ня. Засуньте в **пу эти правила
Жозе эмоционально провел пресс-конференцию после поединка с "орлами"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями после
"Работа арбитра и VAR не соответствовали уровню матча. В случае с вторым голом "Лацио" все ошиблись (прим. - контратака "орлов" началась после падения Дзаньоло в штрафной "Лацио") – счет мог стать 1:1. Лукас Лейва должен был получить красную карточку. Пеллегрини за такое удалили, Лейву – нет".
После матча "Лацио" решил провести пресс-конференцию без журналистов, португальский специалист так прокомментировал это решение:
"Лацио решает за своего тренера, а я хочу говорить с журналистами. Это неуважение к людям, которые делают свою работу. ***ня, а не правило. Вы не даете мне пообщаться с прессой. Правила выбрал Лацио? Засуньте в **пу эти правила", - сказал Жозе.
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