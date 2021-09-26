Моуриньо после дерби с Лацио: Это ***ня. Засуньте в **пу эти правила

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями после поражения в римском дерби от "Лацио" в матче 6-го тура итальянской Серии А.

"Работа арбитра и VAR не соответствовали уровню матча. В случае с вторым голом "Лацио" все ошиблись (прим. - контратака "орлов" началась после падения Дзаньоло в штрафной "Лацио") – счет мог стать 1:1. Лукас Лейва должен был получить красную карточку. Пеллегрини за такое удалили, Лейву – нет".

После матча "Лацио" решил провести пресс-конференцию без журналистов, португальский специалист так прокомментировал это решение: