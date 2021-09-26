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Моуриньо после дерби с Лацио: Это ***ня. Засуньте в **пу эти правила

Италия
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Жозе эмоционально провел пресс-конференцию после поединка с "орлами"

Моуриньо после дерби с Лацио: Это ***ня. Засуньте в **пу эти правила

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями после поражения в римском дерби от "Лацио" в матче 6-го тура итальянской Серии А.

"Работа арбитра и VAR не соответствовали уровню матча. В случае с вторым голом "Лацио" все ошиблись (прим. - контратака "орлов" началась после падения Дзаньоло в штрафной "Лацио") – счет мог стать 1:1. Лукас Лейва должен был получить красную карточку. Пеллегрини за такое удалили, Лейву – нет".

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После матча "Лацио" решил провести пресс-конференцию без журналистов, португальский специалист так прокомментировал это решение:

"Лацио решает за своего тренера, а я хочу говорить с журналистами. Это неуважение к людям, которые делают свою работу. ***ня, а не правило. Вы не даете мне пообщаться с прессой. Правила выбрал Лацио? Засуньте в **пу эти правила", - сказал Жозе.

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В статье: Жозе Моуриньо Лацио (Рим) Рома (Рим)
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