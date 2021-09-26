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Моур проигрывает дерби. Лацио - Рома 3:2. Видео голов и обзор матча

Италия
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"Орлы" вели в счёте с десятой минуты

Моур проигрывает дерби. Лацио - Рома 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Жозе Моуринью стартовал с "Ромой" из шести побед подряд, однако затем пошли первые проблемы. Вопросы болельщики "волков" могут готовить португальцу уже после результата в римском дерби, которое команда проиграла и позволила "Милану" с "Наполи" уйти в отрыв. Любопытно, что из десяти последних матчей в римском дерби только однажды побеждали номинальные гости. Во всех остальных случаях были либо ничья, либо выигрыш "хозяев".

"Лацио" - "Рома" 3:2
Голы: Милинкович-Савич 10, Педро 19, Фелипе Андерсон 63 - Ибаньес 41, Верету 69 (пен.)

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В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим)
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