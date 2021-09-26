Серия А. Наполи спокоен как удав и остается без очковых потерь

Серия А. Шестой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Кальяри" 2:0

Голы: Осимхен 11, Инсинье 57 (пен.)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Руис (Демме 88), Ангисса, Политано (Лосано 69), Зелински (Элмас 69), Инсинье (Унас 77), Осимхен (Петанья 77)

"Кальяри": Краньо, Касерес, Годин, Валюкевич (Чеппителли 68), Дзаппа, Дейола (Кейта 68), Марин, Строотман (Грасси 85), Ликояннис (Перейро 85), Нандес, Жоао Педро

Предупреждения: Осимхен 66, Элмас 77 - Валюкевич 59

Пока "Интер" и "Аталанта", "Лацио" с "Ромой" отчаянно бились друг с другом, "Милан" страдал в Специи, "Ювентус" пропускал против "Сампдории", "Наполи" был спокоен как удав на первом месте. После двух 4:0 подряд в гостях он возвращался на "Стадио Марадона" безгранично уверенным в себе. В таком состоянии он собирался мстить "Кальяри", от которого здесь же в концовке предыдущего сезона пропустил ничейный гол на 94-ой минуте, лишивший его Лиги Чемпионов. Впрочем, не сказать, что он играл с чувством мести. А именно с чувствами удава.

По сути, матч выглядел как тренировочный. 17:6 по ударам, 68:32 по владению мячом - это тот случай, когда статистика говорит правду на все сто. В начале каждого из таймов гостям позволяли трепыхаться. И этой свободой пользовались, находя голы. Заброс по правому флангу нашел Зелински, а тот прострелил на Осимхена. Осимхен сам ворвался по левому и был сбит Годином. В остальное же время "Наполи" душил "Кальяри", не позволял ему вздохнуть. Без особого огня, методично. С целью не терять мяч и раскатать соперника, расшатать его.

Со второй целью хозяева как раз не очень справились. А вот с первой - полностью. Можно сказать, что в этом матче, кроме голов, опасных моментов не было вообще. Кроме нескольких выстрелов Политано, Зелински, Инсинье, Осимхена близко к стойке. Гости же вообще не были близки ни к чему.

После той ничьей против "Кальяри" "Наполи" выиграл девять из десяти матчей лиги, сведя десятый вничью. Во всех этих девяти матчах забивая как минимум два мяча. А пропустив в десяти лишь пять. Из них в нынешнем сезоне - шесть побед в шести турах. Лишь у него 18 очков.