  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо: Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то итальянский футбол значительно улучшился
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то итальянский футбол значительно улучшился

Италия
(1 голосов)

Жозе тогда жил в Милане, а не в Риме

Моуриньо: Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то итальянский футбол значительно улучшился

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился своими впечатлениями после поражения от "Лацио" в дерби в рамках 6-го тура чемпионата Италии (2:3). Цитирует португальца пресс-служба "волков".

"То, о чем я говорил со своими игроками на поле после поединка, останется между нами. Я хотел пообщаться с футболистами прямо здесь и сейчас, но хочу, чтобы они воспринимали этот разговор, словно он прошел в раздевалке".

"Знаете, я бы хотел отметить многие позитивные вещи. Итальянский футбол серьезно прибавил в качестве атакующего футбола и в желании команд добиться победы. Десять лет назад все было не так. Сейчас после игры хочется говорить о футболе, а не о судьях".

Читайте такжеМоуриньо после дерби с Лацио: Это ***ня. Засуньте в **пу эти правила

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Серия А Чемпионат Италии Лацио (Рим) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS Roma

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...