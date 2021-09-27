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Моуриньо: Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то итальянский футбол значительно улучшился
Жозе тогда жил в Милане, а не в Риме
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился своими впечатлениями после поражения от "Лацио" в дерби в рамках 6-го тура чемпионата Италии (2:3). Цитирует португальца пресс-служба "волков".
"То, о чем я говорил со своими игроками на поле после поединка, останется между нами. Я хотел пообщаться с футболистами прямо здесь и сейчас, но хочу, чтобы они воспринимали этот разговор, словно он прошел в раздевалке".
"Знаете, я бы хотел отметить многие позитивные вещи. Итальянский футбол серьезно прибавил в качестве атакующего футбола и в желании команд добиться победы. Десять лет назад все было не так. Сейчас после игры хочется говорить о футболе, а не о судьях".
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