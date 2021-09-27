Сарри: Я не думал, что получу от дерби столько адреналина, а от победы – такое удовлетворение

Алленаторе "Лацио" Маурицио Сарри поделился своими впечатлениями после победы в рамках дерби в 6-м туре чемпионата Италии над "Ромой" (3:2). Цитирует тренера Sky Sport Italia.

"Я не думал, что получу от этого дерби столько адреналина, а от успеха в нем – такое удовлетворение. В плане эмоций этот поединок на лидирующих позициях в моей карьере. Я поговорил с командой перед стартовым свистком. У меня сложилось впечатление, что ребята были слишком скованны какими-то мыслями. Я хотел, чтобы они немного разгрузились".