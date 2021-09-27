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Сарри: Я не думал, что получу от дерби столько адреналина, а от победы – такое удовлетворение
Моуриньо проиграл
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе "Лацио" Маурицио Сарри поделился своими впечатлениями после победы в рамках дерби в 6-м туре чемпионата Италии над "Ромой" (3:2). Цитирует тренера Sky Sport Italia.
"Я не думал, что получу от этого дерби столько адреналина, а от успеха в нем – такое удовлетворение. В плане эмоций этот поединок на лидирующих позициях в моей карьере. Я поговорил с командой перед стартовым свистком. У меня сложилось впечатление, что ребята были слишком скованны какими-то мыслями. Я хотел, чтобы они немного разгрузились".
"Мне жаль, что мы, показав хорошую игру в защите сегодня, пропустили два мяча со стандартных положений. У команды большой потенциал. Сегодня было семь-восемь ситуаций, когда мы выходили из обороны, которые мне понравились. Команду нельзя клонировать, но можно с ней работать".
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