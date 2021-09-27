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Во время своей замены в римском дерби Дзаньоло взялся за пах перед фанатами Лацио

Италия
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Ультрас "орлов" оскорбляли мать футболиста

Во время своей замены в римском дерби Дзаньоло взялся за пах перед фанатами Лацио

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло показал неприличный жест фанатам "Лацио" во время римского дерби в чемпионате (2:3).

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22-летний итальянец был заменен на 77-й минуте поединка. Когда Николо уходил с поля, фанаты "орлов" оскорбляли его. Юный полузащитник не сдержался и ответил, взявшись за пах и помахав болельщикам оппонента.

Между игроком и фанатами "Лацио" сложная предыстория. Ультрас соперника оскорбляли мать Николо за ее откровенные фотографии в социальных сетях, а самого Дзаньоло просили попрыгать вместе с ними, когда исполнитель порвал крестообразные связки колена.

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В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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