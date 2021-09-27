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Пиоли: Матч с Атлетико не будет решающим для Милана
Также наставник миланского клуба подчеркнул важность матча
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Атлетико". Встреча состоится завтра, 28 сентября.
"Наша команда набирается опыта. Мы молоды, но в этом наше преимущество.
"Атлетико" — очень сильная команда. Там работает великолепный тренер, в команде собраны отличные игроки. Они могут провести результативную атаку в любой момент. Нам нужно провести матч на очень высоком уровне, сохранять концентрацию все 90 минут.
Нам нужно сыграть просто, быстро и не допускать ошибок. Мы говорим о команде, которая превзошла "Реал" и "Барселону" в чемпионате Испании.
Завтра нас ждёт важный матч, без сомнений. Но он не будет решающим", — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.
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