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Пиоли: Матч с Атлетико не будет решающим для Милана

Италия
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Также наставник миланского клуба подчеркнул важность матча

Пиоли: Матч с Атлетико не будет решающим для Милана

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Атлетико". Встреча состоится завтра, 28 сентября.

"Наша команда набирается опыта. Мы молоды, но в этом наше преимущество.

"Атлетико" — очень сильная команда. Там работает великолепный тренер, в команде собраны отличные игроки. Они могут провести результативную атаку в любой момент. Нам нужно провести матч на очень высоком уровне, сохранять концентрацию все 90 минут.

Нам нужно сыграть просто, быстро и не допускать ошибок. Мы говорим о команде, которая превзошла "Реал" и "Барселону" в чемпионате Испании.

Завтра нас ждёт важный матч, без сомнений. Но он не будет решающим", — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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