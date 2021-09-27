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Дибала и Мората пропустят матчи с Челси и Торино
У игроков незначительные повреждения
Tuttosport
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала и Альваро Мората не сыграют в ближайшем матче Лиги чемпионов против "Челси" и в матче Серии А против "Торино", сообщает 27 сентября официальный сайт клуба. Ранее об этом сказал главный тренер Массимилиано Аллегри.
У испанца диагностировано незначительное повреждение сухожилия правого бедра, у аргентинца — удлинение полусухожильной мышцы левого бедра. Оба игрока будут доступны после перерыва на матчи сборных.
Оба футболиста травмировались в матче с "Сампдорией" (3:2). Дибала открыл счет в этой игре, но был заменен из-за травмы уже на 20-й минуте. 29 сентября "Ювентус" примет "Челси" в Лиге чемпионов, а 2 октября на выезде сыграет против "Торино" в чемпионате Италии.
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