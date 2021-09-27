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Серия А. Торино вновь стает королем ничьих?
Вторая подряд, и вновь в концовке и из-за пенальти
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Торино" 1:1
Голы: Араму 78 (пен.) - Брекало 56
Удаление: Джиджи 77 (Т, вторая желтая)
В предыдущем сезоне "Торино" набрал больше ничьих, чем кто-либо в лиге - 16. Конечно, можно сказать, что они спасли "быков" от вылета, но и - что заставили их бороться против вылета. Нынешний сезон был начат двумя поражениями, затем пришли две победы, заставившие думать о становлении команды нового главного тренера Ивана Юрича. Матч против "Лацио", в котором заслуженная победа была упущена в добавленное время из-за пенальти, также позитив. Но вот ничья с новичком, до этого набиравшим очки лишь в матче против такого же новичка, уже не в "плюс".
Начало и концовка матча остались за Окереке. Давид мог рано открыть счет, если бы попал с отличной позиции. Затем пошла вязкая игра лишь с одним ударом в створ ворот за первые 55 минут. На 56-ой Брекало забил с прострела Синго. А на 77-ой Окереке получил пас пяткой в штрафной от Йонсена и был сбит Джиджи. На 95-ой минуте команды обменялись супермоментами уже без нигерийца. Удар Кийина отбил Милинкович-Савич, и тут же Мандрагора в контратаке проиграл выход один-на-один другому вратарю - Мяянпяя.
Вторая ничья "Торино" подряд. У него восемь очков. Что, вообще-то, очень неплохо. У "Венеции" - четыре, и она в зоне вылета.
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