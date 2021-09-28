Первые нервы Моуриньо, возвращение весны Малиновского. Итоги шестого тура Серии А

Специя 1 : 2 Милан

Интер 2 : 2 Аталанта

Дженоа 3 : 3 Эллас Верона

Ювентус 3 : 2 Сампдория

Удинезе 0 : 1 Фиорентина

Сассуоло 1 : 0 Салернитана

Эмполи 4 : 2 Болонья

Лацио 3 : 2 Рома

Наполи 2 : 0 Кальяри

Венеция 1 : 1 Торино

В шестом туре Серии А мы получили 35 голов, два настоящих праздника футбола - в Римском дерби и матче "Интер" - "Аталанта". Увидели тяжелую и продуктивную работу "Ювентуса" и "Милана" в непростой ситуации, возможно, начало возрождение туринцев. А также очередной день круиза "Наполи".

Первая кровь Моуриньо

Именно во время Римского дерби наконец-то пришло ощущение, что праздник футбола вернулся. Впервые после начала пандемии на таком матче присутствовали десятки тысяч болельщиков, орел "Лацио" Олимпия также вышла из карантина и почтила матч своим присутствием. А после победы своей команды позировала на руке Маурицио Сарри и других героев. Противостояние Сарри с Жозе Моуриньо добавило еще больше перцу. Такой острой тренерской битвы в дерби давно не было. Еще бы, ведь впервые за почти 20 лет в этом матче встретились тренеры со Скудетто в резюме.

Более того, этот матч стал первым, после которого Моуриньо прорвало. Мы ждали, когда же он начнет ссориться с прессой, обвинять судей, жаловаться на несправедливость. Вот теперь он сорвался и ушел с послематчевой пресс-конференции. До этого успев обвинить арбитров и ВАР в том, что "не соответствовали уровню фантастического матча" и "определили его результат". А также, что гораздо приятнее слышать, признав существенный прогресс в итальянском футболе за 11 лет его отсутствия. "Качество игры, атакующий стиль, страсть к победе, - все улучшилось".

Вот в этом и главный итог дерби. Пожалуй, даже единственный существенный. Поскольку на поле в который раз сбылось поверье Derby Della Capitale. Победила команда, которая подошла к матчу хуже. И, скорее всего, именно из-за серьезной критики в ее адрес она начала более мотивированной, сумела повести со счетом 2:0 на 19-ой минуте. Что определило судьбу матча.

Тренер, спортивный директор, лидер "Лацио" открыто говорили о психологическом блоке, об излишних мыслях игроков о переходе на стиль игры Сарри, вместо простой игры в футбол. Здесь они просто вернулись к футболу Симоне Индзаги. Начали мощно, блестяще контратаковали (все голы с них), оборонялись. А "Рома", хотя и начала сезон семью победами в восьми матчах, застряла между стилями Моуриньо и Паулу Фонсеки и играла без плана. Пока она поняла, во что играть - уже пропустила дважды. Догнать было сложно. Даже с ее стараниями, 20-ю ударами по воротам.

Главные герои матча - как раз игроки, которые должны олицетворять переход на стиль Сарри. Вингеры, роль, которой не было у Индзаги. Фелипе Андерсон забил и ассистировал, Педро стал третьим игроком в истории, забивавшим за обе команды в Римском дерби. Испанец признал, что этот матч был особенным для него. Он явно хотел отомстить Моуриньо, выбросившему его из "Ромы" летом.

Жалобы португальца? Он говорил о фоле на Дзаньоло, после которого пошла вторая голевая атака соперника. А также о второй желтой карточке, которую должен был получить Лейва за игру локтем. За то же, за что капитан "Ромы" Пеллегрини получил в матче против "Удинезе", из-за чего пропустил дерби. Во втором случае я даже с ним соглашусь. Насчет пенальти также есть о чем говорить. Но ведь и пенальти в пользу Дзаньоло во втором тайме был назначен, хотя Николо бил по ноге соперника, а не наоборот. Так что все равны.

Дерби удалось! Пусть и впервые за 55 лет в стартовом составе не вышел ни один римлянин.

Витрина лиги Чемпиона Европы

Удалось и дерби "нерадзурри" Ломбардии. По качеству оно было даже выше Римского. С 41-им ударом по воротам, а не с 30-ю. С бешеными скоростями, постоянными опасными моментами, гораздо большим драматизмом, гораздо более крутыми и частыми поворотами сюжета. Его единогласно признали лучшим матчем сезона. Да даже зашоренные ненавистники Серии А, до сих пор бредящие мантрами о "катеначчо", "вдруг" обнаружили, что в Италии играют ярко, красиво и с целью победить. Оба тренера согласились, что игра была замечательной, ненадолго побыв простыми болельщиками.

Здесь победителем, хотя и моральным, а не реальным, также вышла команда, которая подошла к матчу хуже. Начало сезона по игре у "Аталанты" не сложилось, она была не похожа сама на себя и слыхала немало критики в свой адрес. А "Интер" наоборот, играл гораздо ярче, чем ранее (18 голов в пяти матчах), потерял лишь два очка. "Мы чувствуем горький привкус от ничьей, потому что могли сделать больше и заслужили больше. Во втором тайме мы играли на очень высоком уровне и немного отступили лишь из-за нереализованного пенальти", - заявил Симоне Индзаги.

Впрочем, на самом деле ничья - справедливый результат. Ведь большую часть первого тайма "Аталанта" доминировала довольно существенно. А после великолепных 26-ти минут во втором тайме "Интер" отступил, и далее игра была равной. Он мог бы и пропустить, если бы не ВАР. Потому слова Джан Пьеро Гасперини более уместные. "Были отрезки, склонявшие в пользу каждой из команд. Обе команды хотели только победить. Обе были близки к победе и поражению. Потому результат можно объявить справедливым. Со столькими шансами забить все могло случиться".

Маттео Марани из Tuttosport подытожил: "Ни одна команда не победила, но победило шоу, наслаждение всех, кто смотрел этот матч. Потому победили и обе команды, настоящие претенденты на Скудетто. Это был матч Английской Премьер-Лиги в плане ритма, интенсивности, моментов, смелости тренеров". Пожалуй, даже и не нужно сравнивать с АПЛ, учитывая, что в тот же день получился весьма скучный матч между "Челси" и "Манчестер Сити". Лучше просто сказать: "Это был коронный матч лиги Чемпиона Европы".

Тяжелые рабочие будни

"Ювентусу" сейчас не до коронных матчей. Не до фестивалей. Ему просто нужно побеждать любой ценой. Как говорит капитан Джорджо Кьеллини, "удержать корабль на плаву в штормящем море". Он продлил серию матчей с пропущенными мячами до 20-ти, с начала сезона пропустил десять мячей в шести матчах. От "Сампдории" пропустил два с трех ударов в створ и пяти в целом. Вновь был вынужден держать своих болельщиков в напряжении до последних секунд. Потерял из-за травм Дибалу и Морату. Но в итоге оформил серию из двух побед подряд. Именно то, что нужно.

Прогресс в этом матче был заметен. Во второй раз в сезоне команда забила во втором тайме, во второй раз в сезоне забила после того, как пропустила. Оба этих раза принесли победы. Забивала в ключевые моменты - в начале обоих таймов, концовке первого. Как отметил Массимилиано Аллегри, проводивший 400-ый матч Серии А в карьере, несмотря на пропущенные, позволяла сопернику в атаке на самом деле немного и должна была закрывать игру ранее. "Мы должны были делать 3:0 на 20-ой минуте, мы создали намного больше, чем в других матчах". Шаги вперед.

У "Милана" после яркого начала сезона также начались тяжелые рабочие будни. Прежде всего - из-за травм. Вновь без Златана, Калабрии, Кьера, с явно не готовым Жиру, с таким нужным отдыхом для Диаса и Леау он поехал к "Специи", чуть не побившей "Ювентус". Играл слишком медленно. В первом тайме не попадал в створ ворот. Пропустил на 80-ой минуте. Пришлось полагаться на дебютанта стартового состава и позднюю замену. Но ведь в итоге сработало. Третье поколение семьи Мальдини 19-летний Даниэль замкнул головой навес, Диас забил свой четвертый гол в сезоне.



Стефано Пиоли вновь говорил о молодости, и вместе с тем взрослости команды. "Это большая победа, потому что мы играли хорошо, но не отлично. Мы вновь показали ментальную силу. Мы не могли сломать их в первом тайме на маленьком поле, не подходящем для нашего стиля, и должны были страдать и верить для победы. Мы по-настоящему взрослеем. Я не могу дождаться получения полного состава в свое распоряжение".

Круиз в Неаполе

Страдали, выгрызали в этом туре все гранды. Да вообще все команды. Кроме одной. "Наполи" продолжает свой круиз. В матче против "Кальяри" он вовсе не отыграл особо блестяще, особо быстро. Наставник гостей Вальтер Маццарри не помнит моментов соперника, кроме голов. Я также не помню. Много атак не доводились до конца, самые опасные удары были немного неточными. "Везувиани" просто поставили другие цели. Лишить соперника возможности атаковать, а самим найти голы где угодно. В итоге нашли два с неожиданного заброса на фланг и пенальти. Более чем достаточно.

Лучано Спаллетти отмечал сложности с доведением атак до ума, с созданием по-настоящему опасных ударов. Отвергает комплименты, говорит, что соперники скоро также начнут серии из шести побед подряд. Вдруг начал жестко критиковать недовольных сидением в запасе. В конце концов, это второй раз в истории "Наполи" с таким началом сезона, и в первый, четыре года назад, Скудетто он в итоге не взял. Однако сейчас все замечательно, легко. Соперника не подпускали к Оспине, мячом владели, Виктор Осимхен уже лидер Топ-5 по голам в сезоне вместе с Каримом Бензема...

Весной "Кальяри" отыгрался в Неаполе на 94-ой минуте. Эта ничья стала одним из важнейших факторов невыхода "Наполи" в Лигу Чемпионов. Однако после нее он уже добыл девять побед и ничью в десяти матчах лиги. В победных забивая как минимум два мяча. Вот и сардам отомстил.

Украинский след

В матче "Интер" - "Аталанта" герои большей частью были драматичными, трагичными. Николо Барелла сделал оба гола, в том числе и шестой ассист в сезоне. Но его команда не выиграла. Воспитанник и страстный болельщик команды Димарко поучаствовал во втором, но смазал пенальти. Драматичный герой получился и из Руслана Малиновского. Уже не впервые Гасперини снимает украинца с игры в его лучшие минуты, объясняя замену усталостью игрока и команды в целом, уже не впервые после этого бергамцы упускают победу. Жаль, что не позволил добить чемпиона в субботу.

За 62 минуты на поле Руслан успел оформить один из своих лучших матчей в карьере, уж точно - итальянской. Он просто разрывал соперника. Как объяснил партнер по команде Пессина, благодаря отходам назад и началу атак из глубины. Нанес шесть ударов по воротам, отдал пять пасов под удары. Оба показателя - лучшие на поле. Блестяще забил левой, также нанес сложный удар, который вратарь отбил на Толоя, добившего. Его штрафной удар с крайне сложного угла попал в стойку. В начале обоих таймов замыкал с отличных позиций в штрафной. Второй удар пришлось тащить вратарю.

Разумеется, такое выступление не осталось незамеченным. Комплименты, особенно восхищение, сыпались со всех сторон. Все три крупнейших спортивных сайта Италии поставили ему замечательную оценку "8". А Eco Di Bergamo - даже 8.5, которую я никогда не видел. На послематчевой же пресс-конференции Гасперини спрашивали, не следует ли подать заявку о признании левой ноги Руслана мировым достоянием ЮНЕСКО. Отвечал тренер как всегда сухо, говоря, что подопечный наконец-то "набил" ногу после ее изменчивого начала сезона. Зато за него говорили все остальные.

Выступление на уровне весны. А то и круче. В гостях против чемпиона.

Виктор Коваленко вновь не попал в заявку "Специи" из-за травмы.

Лучший игрок тура - Руслан Малиновский ("Аталанта"). Достояние ЮНЕСКО

Прорыв тура - "Лацио". Начал сезон именно в дерби

Разочарование тура - Жозе Моуриньо ("Рома"). Проиграл дерби тактически, а обвинил арбитров

Лучший вратарь тура - Хуан Муссо ("Аталанта"). Пропустил дважды, спасал гораздо чаще

Лучший тренер тура - Маурицио Сарри ("Лацио"). Вовремя отказался от построения Сарризма