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Бонуччи мог оказаться в Манчестер Сити

Италия
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Об этом рассказал сам защитник

Бонуччи мог оказаться в Манчестер Сити

AS

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Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, что несколько лет назад был очень близок к переходу в "Манчестер Сити".

"Я мечтал, чтобы моим тренером был Пеп Гвардиола. Ближе всего к исполнению мечты я был в 2016 году. Я был в шаге от перехода в „Сити“. Нам оставалось согласовать всего несколько деталей, но „Ювентус“ внезапно решил не продавать меня.

Позднее, когда я перешёл в "Милан", я мог оказаться и в "Ман Сити". Но, чтобы это произошло, должны были случиться несколько вещей. К тому же я дал слово "Милану".

В прошлом году я вновь разговаривал с Пепом. Он хотел, чтобы я перешёл в его команду. Я ответил: ""Ювентус" — мой дом. Я здесь счастлив. Чувствую себя в Турине, как дома". Я хотел укрепить своё положение, которое пошатнулось после перехода в "Милан". Очень приятно, что мне вновь удалось стать символом "Ювентуса"", — приводит слова Бонуччи The Athletic.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин)
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