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Интер отказывается покупать Лено у Арсенала

Италия
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Итальянский клуб нацелен на Андре Онану

Интер отказывается покупать Лено у Арсенала

Sky

Новина українською

"Интер" не рассматривает возможность подписания вратаря "Арсенала" Бернда Лено, пишет журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, единственный вратарь, которым интересуется итальянская команда, — Андре Онана из "Аякса". Сообщается, что "нерадзурри" близки к подписанию камерунца в июне 2022 года на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Лено может покинуть Арсенал.

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В статье: Арсенал (Лондон) Бернд Лено
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