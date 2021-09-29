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Интер отказывается покупать Лено у Арсенала
Итальянский клуб нацелен на Андре Онану
Sky
"Интер" не рассматривает возможность подписания вратаря "Арсенала" Бернда Лено, пишет журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, единственный вратарь, которым интересуется итальянская команда, — Андре Онана из "Аякса". Сообщается, что "нерадзурри" близки к подписанию камерунца в июне 2022 года на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Лено может покинуть Арсенал.
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