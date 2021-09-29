Рома в ближайшее время подпишет контракт с Пеллегрини

Полузащитник и капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини в ближайшее время подпишет новое соглашение с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Новое соглашение с 25-летним итальянцем будет рассчитано до лета 2026 года. За сезон футболист будет зарабатывать около четырех миллионов евро. Также из контракта будет убран пункт о сумме отступных в размере 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Пеллегрини провел восемь поединков, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.