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Рома в ближайшее время подпишет контракт с Пеллегрини
Полузащитник останется в клубе до 2026 года
Полузащитник и капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини в ближайшее время подпишет новое соглашение с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Новое соглашение с 25-летним итальянцем будет рассчитано до лета 2026 года. За сезон футболист будет зарабатывать около четырех миллионов евро. Также из контракта будет убран пункт о сумме отступных в размере 30 млн евро.
В нынешнем сезоне Пеллегрини провел восемь поединков, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.
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