Осимхен из Наполи заинтересовал топ-клубы. У него 6 голов в 6 матчах этого сезона

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заинтересовал топ-клубы европы, сообщает La Gazzetta dello Sport. "Реал", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" – претендуют на форварда.

Сообщается, что "Наполи" может согласится продать 22-летнего нападающего только за 120 миллионов евро, но такой исход маловероятен. В клубе хотят сохранить форварда.

Срок действующего контракта 22-летнего нападающего с "Наполи" истекает в 2025 году. Не исключено, что в ближайшее время руководство неаполитанцев предложит Виктору новое соглашение сроком до 2026-го.

Уже сейчас Осимхен является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Наполи", он получает 4,5 млн евро в год. Выше зарплата только у Лоренцо Инсинье (4,6 млн евро в год) и Калиду Кулибали (6 млн).

Все свои 6 голов этого сезона Осимхен забил в 4 последних матчах за "Наполи". За весь прошлый сезон из 30 игр он забил всего 10.