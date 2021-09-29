Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осимхен из Наполи заинтересовал топ-клубы. У него 6 голов в 6 матчах этого сезона
Яркий старт – и топ-клубы уже охотятся за тобой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заинтересовал топ-клубы европы, сообщает La Gazzetta dello Sport. "Реал", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" – претендуют на форварда.
Сообщается, что "Наполи" может согласится продать 22-летнего нападающего только за 120 миллионов евро, но такой исход маловероятен. В клубе хотят сохранить форварда.
Срок действующего контракта 22-летнего нападающего с "Наполи" истекает в 2025 году. Не исключено, что в ближайшее время руководство неаполитанцев предложит Виктору новое соглашение сроком до 2026-го.
Уже сейчас Осимхен является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Наполи", он получает 4,5 млн евро в год. Выше зарплата только у Лоренцо Инсинье (4,6 млн евро в год) и Калиду Кулибали (6 млн).
Все свои 6 голов этого сезона Осимхен забил в 4 последних матчах за "Наполи". За весь прошлый сезон из 30 игр он забил всего 10.
Популярное сейчас
- Форвард Шахтера Траоре в ближайшее время перенесет операцию
- Карло Анчелотти о матче с Шерифом: Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения
- Юрий Вернидуб о победе над Реалом: Ничего экстраординарного мы пока не сотворили
- Ибрагимович: Когда я вернулся в Милан, спросил в раздевалке: Кто сыграл хоть один матч в Лиге чемпионов? Только двое подняли руки
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО