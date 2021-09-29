  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Осимхен из Наполи заинтересовал топ-клубы. У него 6 голов в 6 матчах этого сезона
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осимхен из Наполи заинтересовал топ-клубы. У него 6 голов в 6 матчах этого сезона

Италия
(1 голосов)

Яркий старт – и топ-клубы уже охотятся за тобой

Осимхен из Наполи заинтересовал топ-клубы. У него 6 голов в 6 матчах этого сезона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заинтересовал топ-клубы европы, сообщает La Gazzetta dello Sport. "Реал", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" – претендуют на форварда.

Сообщается, что "Наполи" может согласится продать 22-летнего нападающего только за 120 миллионов евро, но такой исход маловероятен. В клубе хотят сохранить форварда.

Срок действующего контракта 22-летнего нападающего с "Наполи" истекает в 2025 году. Не исключено, что в ближайшее время руководство неаполитанцев предложит Виктору новое соглашение сроком до 2026-го.

Уже сейчас Осимхен является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Наполи", он получает 4,5 млн евро в год. Выше зарплата только у Лоренцо Инсинье (4,6 млн евро в год) и Калиду Кулибали (6 млн).

Все свои 6 голов этого сезона Осимхен забил в 4 последних матчах за "Наполи". За весь прошлый сезон из 30 игр он забил всего 10.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед ПСЖ Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ilnapolista.it

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...