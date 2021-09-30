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Буффон – чемпион Пармы в камень-ножницы-бумага
Шестое чувство голкиперов – не вымысел
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В сети появилось видео, как Буффон соревнуется с игроками "Пармы" в камень-ножницы-бумага. Во время записи он обыграл шестерых игроков подряд.
Buffon at 43, playing for Parma in Serie B still has the enthusiasm of a kid ????— Italian Football TV (@IFTVofficial) September 30, 2021
Not only is Gigi the best keeper ever, he also can’t be beaten in rock, paper, scissors
???? @gianluigibuffon pic.twitter.com/zUBizwMVHL
Джанлуиджи Буффон точно не останется без работы, когда закончит с футболом – его интуиция, приобретенная за годы игры в воротах прокормит его и за пределами поля.
Так, например, его не смог переиграть ни один из соперников в "Парме" в камень-ножницы-бумага.
Напомним, что Буффон этим летом присоединился к "Парме" на правах свободного агента. 43-летняя легенда итальянского футбола ранее уже выступал за неё с 1994 по 2001 годы.
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