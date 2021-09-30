Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Интера рекордные убытки в Серии А
И снова коронавирус
"Интер" на официальном сайте отчитался о результатах за прошлый финансовый год – 2020/2021. Потеряли 245 миллионов евро.
За этот период миланский клуб получил выручку в размере 364,7 миллиона евро. Однако убыток клуба составил 245,6 миллиона евро.
Причинами финансовых потерь называются закрытие стадиона для болельщиков из-за коронавируса и снижение дохода от спонсорских контрактов.
Это наибольший убыток в истории Серии А. Ранее антирекорд был у "Ювентуса", который отчитался об убытках в размере 209,9 миллиона евро за тот же период.
Популярное сейчас
- Юрченко подписал контракт с Десной
- Стали известны детали конфликта Сидорчука с Пятовым в матче за Суперкубок
- Минай выбирает тренера из двух специалистов, работавших в УПЛ - источник
- Символ украинского футбола. Сегодня юбилей у Андрея Николаевича Шевченко
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила