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У Интера рекордные убытки в Серии А

Италия
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И снова коронавирус

У Интера рекордные убытки в Серии А

Новина українською

"Интер" на официальном сайте отчитался о результатах за прошлый финансовый год – 2020/2021. Потеряли 245 миллионов евро.

За этот период миланский клуб получил выручку в размере 364,7 миллиона евро. Однако убыток клуба составил 245,6 миллиона евро.

Причинами финансовых потерь называются закрытие стадиона для болельщиков из-за коронавируса и снижение дохода от спонсорских контрактов.

Это наибольший убыток в истории Серии А. Ранее антирекорд был у "Ювентуса", который отчитался об убытках в размере 209,9 миллиона евро за тот же период.

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В статье: Интер (Милан) коронавирус
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Источник:
inter.it

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