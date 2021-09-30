У Интера рекордные убытки в Серии А

"Интер" на официальном сайте отчитался о результатах за прошлый финансовый год – 2020/2021. Потеряли 245 миллионов евро.

За этот период миланский клуб получил выручку в размере 364,7 миллиона евро. Однако убыток клуба составил 245,6 миллиона евро.

Причинами финансовых потерь называются закрытие стадиона для болельщиков из-за коронавируса и снижение дохода от спонсорских контрактов.

Это наибольший убыток в истории Серии А. Ранее антирекорд был у "Ювентуса", который отчитался об убытках в размере 209,9 миллиона евро за тот же период.