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Спаллетти признан лучшим тренером сентября в Серии А

Италия
(1 голосов)

Команда Лучано выиграла все матчи

Спаллетти признан лучшим тренером сентября в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский тренер "Наполи" Лучано Спаллетти признан лучшим тренером серии А по итогам сентября.

В прошлом месяце "Наполи" выиграл четыре из четырех матчей в чемпионате Италии: над "Ювентусом" (2:1), "Удинезе" (4:0), "Сампдорией" (4:0) и "Кальяри" (2:0).

Команда Спаллетти с 18 очками лидирует в турнирной таблице серии А. Вчера, 30 сентября, "Наполи" проиграл "Спартаку" (2:3) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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hajo32
01.10.2021 в 18:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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