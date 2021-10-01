Спаллетти признан лучшим тренером сентября в Серии А

Итальянский тренер "Наполи" Лучано Спаллетти признан лучшим тренером серии А по итогам сентября.

В прошлом месяце "Наполи" выиграл четыре из четырех матчей в чемпионате Италии: над "Ювентусом" (2:1), "Удинезе" (4:0), "Сампдорией" (4:0) и "Кальяри" (2:0).

Команда Спаллетти с 18 очками лидирует в турнирной таблице серии А. Вчера, 30 сентября, "Наполи" проиграл "Спартаку" (2:3) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.