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Спаллетти признан лучшим тренером сентября в Серии А
Команда Лучано выиграла все матчи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер "Наполи" Лучано Спаллетти признан лучшим тренером серии А по итогам сентября.
В прошлом месяце "Наполи" выиграл четыре из четырех матчей в чемпионате Италии: над "Ювентусом" (2:1), "Удинезе" (4:0), "Сампдорией" (4:0) и "Кальяри" (2:0).
Команда Спаллетти с 18 очками лидирует в турнирной таблице серии А. Вчера, 30 сентября, "Наполи" проиграл "Спартаку" (2:3) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
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Комментарии (1)
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hajo32
01.10.2021 в 18:31
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