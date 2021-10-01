  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Кальяри не способен побеждать
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Кальяри не способен побеждать

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Даже новичка дома

Серия А. Кальяри не способен побеждать

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Венеция" 1:1

Голы: Кейта 19 - Бузио 90+2

"Кальяри" - серьёзная команда. Два года тому она уже вышла на четвёртое место. Но затем скатилась на 12-ое. В предыдущем сезоне и вовсе боролась против вылета. Этот начала примерно так же и уже сменила тренера. Новый, Вальтер Маццарри, сразу же остановил в гостях "Лацио", но затем дважды проиграл со счетом 0:2. Дома против новичка лиги ошибаться было нельзя. Впрочем, слова остались словами.

Кейта Бальде открыл счёт на 19-ой минуте ударом головой в контратаке с навеса Касереса. В концовке тайма Марин попал в каркас ворот. Во втором тайме также вряд ли была замечена особая угроза воротам хозяев. Но в итоге в добавленное время Бузио с хорошей комбинации с помощью рикошета принёс своей команде ничью во втором матче подряд.

Наверное, "Венеция" довольна таким драматичным камбеком. Но в таком темпе - пять очков в семи матчах - она не спасется. "Кальяри" с тремя очками в семи должен беспокоиться ещё больше. Смена тренера не помогает.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кальяри (Кальяри) Серия А Венеция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...