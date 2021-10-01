Италия
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Серия А. Кальяри не способен побеждать
Даже новичка дома
Кальяри. "Унипол Домус" "Кальяри" - "Венеция" 1:1 Голы: Кейта 19 - Бузио 90+2 "Кальяри" - серьёзная команда. Два года тому она уже вышла на четвёртое место. Но затем скатилась на 12-ое. В предыдущем сезоне и вовсе боролась против вылета. Этот начала примерно так же и уже сменила тренера. Новый, Вальтер Маццарри, сразу же остановил в гостях "Лацио", но затем дважды проиграл со счетом 0:2. Дома против новичка лиги ошибаться было нельзя. Впрочем, слова остались словами. Кейта Бальде открыл счёт на 19-ой минуте ударом головой в контратаке с навеса Касереса. В концовке тайма Марин попал в каркас ворот. Во втором тайме также вряд ли была замечена особая угроза воротам хозяев. Но в итоге в добавленное время Бузио с хорошей комбинации с помощью рикошета принёс своей команде ничью во втором матче подряд. Наверное, "Венеция" довольна таким драматичным камбеком. Но в таком темпе - пять очков в семи матчах - она не спасется. "Кальяри" с тремя очками в семи должен беспокоиться ещё больше. Смена тренера не помогает.
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