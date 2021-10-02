Милан в январе попытается подписать полузащитника Манчестер Юнайтед

"Милан" продолжает интересоваться полузащитником "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Беком. Итальянский клуб попытается подписать его в ближайшее трансферное окно - зимнее. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes.

Голландец не прочь покинуть "Олд Траффорд", так как он требует игрового времени. "Росонери" готовы предоставить ему место в составе. Речь идет об аренде игрока.

Напомним, что за проведённый год в "Манчестер Юнайтед" ван де Бек записал в свой актив один гол и два ассиста в 39 матчах, преимущественно появляясь со скамейки запасных. Интересно, что забитый мяч голландец провел в своем дебютном поединке.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 30 млн евро.