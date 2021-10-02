Италия
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Серия А. Первая победа Салернитаны в сезоне
Переигрывает не менее кризисную "Дженоа"
Серия А. Седьмой тур Салерно. "Стадио Ареки" "Салернитана" - "Дженоа" 1:0 Гол: Джурич 66 В первых шести турах сезона 2021/22 "Салернитана" набрала лишь одно очко. Впрочем, в трех последних была близка к лучшим результатам. Проиграла "Аталанте" и "Сассуоло" лишь со счетом 0:1, взяла очко с "Вероной". "Дженоа" также добавила по сравнению с началом сезона, впервые победила, затем добыла сверхдраматичные 2:2 и 3:3. В случае победы сегодня она удалялась от аутсайдеров и откладывала разговоры об увольнении Давиде Баллардини в сторону. Но теперь они вернутся. А в сторону уйдут разговоры об увольнении Фабрицио Кастори. Судьбу матча решила замена. Милан Джурич вышел на замену на 61-ой минуте, а на 66-ой замкнул головой навес с углового. Таким образом, почти двукратное преимущество гостей по ударам по воротам не повлияло на результат.
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