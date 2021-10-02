Серия А. Первая победа Салернитаны в сезоне

Серия А. Седьмой тур

Салерно. "Стадио Ареки"

: Джурич 66

В первых шести турах сезона 2021/22 "Салернитана" набрала лишь одно очко. Впрочем, в трех последних была близка к лучшим результатам. Проиграла "Аталанте" и "Сассуоло" лишь со счетом 0:1, взяла очко с "Вероной". "Дженоа" также добавила по сравнению с началом сезона, впервые победила, затем добыла сверхдраматичные 2:2 и 3:3. В случае победы сегодня она удалялась от аутсайдеров и откладывала разговоры об увольнении Давиде Баллардини в сторону. Но теперь они вернутся. А в сторону уйдут разговоры об увольнении Фабрицио Кастори.

Судьбу матча решила замена. Милан Джурич вышел на замену на 61-ой минуте, а на 66-ой замкнул головой навес с углового. Таким образом, почти двукратное преимущество гостей по ударам по воротам не повлияло на результат.