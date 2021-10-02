Серия А. Торино - Ювентус 0:1. Второй матч старого Аллегри подряд

Серия А. Седьмой тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус" 0:1

Гол: Локателли 86

"Торино": Милинкович-Савич, Зима, Бремер, Родригес, Синго, Побега, Лукич (Линетти 66), Айна (Ансальди 65), Брекало (Ринкон 84), Мандрагора, Санабрия (Базелли 77)

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, МакКенни, Локателли, Рабио, Бернардески (Кулушевски 80), Кьеза (Жорже 89), Кен (Куадрадо 46)

Предупреждения: Санабрия 56, Лукич 62, Мандрагора 65 - Кьеллини 82

Впервые за ровно 700 дней Дерби Делла Моле на "Олимпико Гранде Торино" посетили зрители. Уже это обещало интересный матч. Обе стороны говорили о битве, о финале. Тренер гостей Массимилиано Аллегри - о постоянном беге и высоком индивидуальном прессинге "Торино", наставник самого "Торо" Иван Юрич - о "смертельных контратаках" "Ювентуса" и возвращении его результатов и характера. "Черно-белые" с тремя победами подряд во всех турнирах и вправду начали просыпаться, у "гранатовых" столько же очков, сколько и у них - восемь. Равная битва как раз и получилась.

В начале матча "Ювентусу" удавалось преодолевать прессинг и выходить в контратаки. Кен прорвался и мог попасть, МакКенни был обязан попадать с шести метров с прострела Рабио. Однако вскоре тиски "Торино" сжались. "Юве" отошел в оборону, в первом тайме в итоге владел мячом лишь 41 процент времени. Что, наверное, учитывая силу команд, даже хуже, чем 27 процентов в среду против "Челси". В створ ворот Милинковича-Савича до перерыва так и не попал. Зато должен был быть рад уверенной обороне. Лишь удар головой Лукича с тех же шести метров был очень опасным. Неточно.

Во втором тайме "Ювентус" уже существенно добавил. Уже он владел мячом около 60-ти процентов. Начал и этот тайм мощно. Удар головой Сандро в упор блестяще вытащил вратарь, пришлось Милинковичу-Савичу также брать удар Куадрадо. Правда, большая часть тайма была абсолютно равной, битвой без опасных моментов, лишь с маловажными ударами издали. На 72-ой минуте гости отбились от бардака в своей штрафной.

Такое течение матча было абсолютно идентичным течению большинства матчей "Ювентуса" в первую каденцию Аллегри против "Торино". То большинство обычно заканчивалось победами благодаря голам на ровном месте в последние 15 минут. Так получилось и сейчас. В банальной позиционной атаке Кьеза получил мяч, отдал правее, Локателли технично пробил метров с 18-ти. Получилось от стойки и в ворота. И, как всегда, "Торо" уже понял, что это все. Даже чуть не пропустил еще. Прорыв и удар Кулушевски остановила стойка.

13-ая победа Аллегри над "Торино" в карьере. При четырех ничьих и одном поражении. Совершенно типичная победа, в его стиле. Четкая оборона, равная битва и гол, найденный в концовке. В сущности, учитывая 1:0 над "Челси", уже второй матч подряд "Ювентус" провел стопроцентно по алгоритму первой каденции Макса. А это отличные новости для него, именно то, чего Макс и добивается. Отличной новостью является и "сухой" матч. Первый в лиге со второго марта, то есть первый в 21-ом последнем. Прорыв!