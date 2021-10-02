Серия А. Интер в который раз страдает в гостях, но побеждает Сассуоло

Серия А. Седьмой тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Интер" 1:2

Голы: Берарди 22 (пен.) - Джеко 58, Лаутаро Мартинес 78 (пен.)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Рожерио, Лопес, Фраттези (Скамакка 86), Берарди, Джуричич (Траоре 75), Бога, Дефрель (Распадори 64)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Димарко 57), Думфриз (Дармиан 57), Брозович, Барелла, Чалханоглу (Видаль 57), Перишич, Лаутаро Мартинес (Д'Амброзио 89), Корреа (Джеко 57)

Предупреждения: Мулдур 63, Лопес 70, Консильи 76, Распадори 80 - Перишич 67, Барелла 70

У "Интера" было немало причин беспокоиться насчет выезда к "Сассуоло". Выезд в Киев в Лиге Чемпионов оставил его раздраженным, злым, а также уставшим. Симоне Индзаги напомнил о семи матчах за 20 дней, заявил, что будет выбирать состав, исходя прежде всего из физической формы. Также беспокоиться следовало в целом из-за игры "нерадзурри" в гостях. В Вероне и Флоренции они проигрывали первый тайм со счетом 0:1 и лишь во втором вырывали победу, похоже было дома против "Аталанты", только вырвали лишь ничью. В Генуе также была ничья.

Вот только ныне "Сассуоло" слабее, чем был во время каденции Роберто Де Дзерби. Уж точно наивнее. Он очень прилично отыграл против "Ромы" и "Аталанты", но проиграл обеим со счетом 1:2. Его атака гораздо слабее сейчас и плохо реализует. В пяти матчах перед этим забила лишь три мяча. Новый главный тренер Алессио Дионизи надеялся на то, что недостаточно хорошие результаты вскоре будут компенсированы, что команда добавит в жесткости, безжалостности у ворот соперника, а соперник будет ошибаться. Эти надежды не оправдались.

Первый тайм "Интера" был таким как в Генуе, Вероне, Флоренции, против "Аталанты". Неудачным. Он начал полумоментами, тут же пропустил контратаку Дефреля (Ханданович вытащил) и отдал инициативу до конца тайма. "Сассуоло" и статистически владел мячом больше, и визуально комбинировал лучше. Правда, он слишком увлекался дриблингом. Но этот дриблинг в итоге принес первый гол. Бога запутал Шкриньяра, заставил того выставить ногу и радостно напоролся на нее.

После гола гости вроде бы осмелели, начали атаковать получше. Барелла выстрелил с 14-ти метров - Консильи отбил. Но атаки хозяев и тогда были более опасными. Выстрел Берарди издали Ханданович тащил из-под перекладины. А ужасный пас Брозовича назад перехватил Дефрель, пробросил вратаря и столкнулся с ним. Арбитр Лука Пайретто решил, что инициировал столкновение не голкипер, и потому не удалил его с поля.

Второй тайм начался по тому же сценарию. Рожерио дважды прорвался по левому флангу в контратаке и дважды пробивал. То же однажды сделал Бога. В отличие от сейвов от бразильца, сейв Хандановича от француза уже был очень тяжелым, а на добивании выручил Бастони. Индзаги надоело, и он произвел четыре замены одновременно. Одна из них сыграла сразу - Перишич забросил с фланга, а Джеко опередил защитников и замкнул головой в падении. Далее же пошла совершенно сонная игра, будто бы обе команды согласились на ничью.

И вновь Джеко вмешался. Брозович отдал ему вразрез, Пайретто посчитал, что на этот раз столкновение инициировал вратарь (склонен согласиться с обоими решениями) и назначил пенальти.

Обоюдоострую быструю игру после гола Лаутаро "Интер" выдержал. Удар Берарди взял Ханданович. Герой матча вместе с Джеко, вышедшим уже на шесть голов в сезоне. Подопечные Индзаги подтвердили, что в гостях им очень тяжело. При этом подтвердили, что не растеряли свой чемпионский характер.