Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ибрагимович празднует юбилей. Златану - 40
Правда, швед уже успел отпраздновать в пятницу
Сегодня, 3-го октября нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович празднует свой день рождения. Шведскому форварду исполнилось 40 лет.
Примечательно, что Ибра не верит в суеверия и заранее отпраздновал день рождения на клубной базе "россонери" - 1-го октября.
За свою карьеру швед становился чемпионом Нидерландов, Италии, Испании, Франции, побеждал в различных национальных кубках. Златан - лучший бомбардир в истории своей сборной.
Сегодня "Милан" сыграет против "Аталанты" в матче 7-го тура Серии А.
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.10.2021
- Ворскла - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов
- Ворскла сохраняет третье место, Днепр-1 поднимается на четвёртую строчку. Таблица УПЛ 2021/22
- Символ украинского футбола. Сегодня юбилей у Андрея Николаевича Шевченко
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО