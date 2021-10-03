Ибрагимович празднует юбилей. Златану - 40

Сегодня, 3-го октября нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович празднует свой день рождения. Шведскому форварду исполнилось 40 лет.

Примечательно, что Ибра не верит в суеверия и заранее отпраздновал день рождения на клубной базе "россонери" - 1-го октября.

За свою карьеру швед становился чемпионом Нидерландов, Италии, Испании, Франции, побеждал в различных национальных кубках. Златан - лучший бомбардир в истории своей сборной.

Сегодня "Милан" сыграет против "Аталанты" в матче 7-го тура Серии А.