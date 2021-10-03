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Ибрагимович празднует юбилей. Златану - 40

Италия
(1 голосов)

Правда, швед уже успел отпраздновать в пятницу

Ибрагимович празднует юбилей. Златану - 40

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Сегодня, 3-го октября нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович празднует свой день рождения. Шведскому форварду исполнилось 40 лет.

Примечательно, что Ибра не верит в суеверия и заранее отпраздновал день рождения на клубной базе "россонери" - 1-го октября.

За свою карьеру швед становился чемпионом Нидерландов, Италии, Испании, Франции, побеждал в различных национальных кубках. Златан - лучший бомбардир в истории своей сборной.

Сегодня "Милан" сыграет против "Аталанты" в матче 7-го тура Серии А.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (1)
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rivnenskyi (Рівне)
03.10.2021 в 09:39
Нарвуся на мінуси, та грець з ними. Не подобається мені Ібра. Його зверхність до всього і вихваляння себе часто переходять межі. Сподіваюся, в тренери не піде.
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