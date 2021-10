Официально: Рома продлила контракт со своим капитаном до 2026 года

Официальный сайт "Ромы" обьявил о подписании нового контракта с капитаном команды Лоренцо Пеллегрини.

Полузащитник продлил соглашение с римлянами до конца сезона 2025/2026.

По информации итальянских СМИ, зарплата Пеллегрини выросла с 2,5 миллионов евро до 4 млн. Клаусула составит 30 млн евро.

В футболке "волков" 25-летний хавбек провел 161 матч и записал на свой счет 25 забитых мячей.

“Being a Rome-born, Roma fan, Lorenzo shares a bond with the club that makes him a pillar of what we are building."#ASRoma | #Pellegrini2026????️