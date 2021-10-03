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Официально: Рома продлила контракт со своим капитаном до 2026 года

Италия
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Пеллегрини подписал новое соглашение с "волками"

Официально: Рома продлила контракт со своим капитаном до 2026 года

ФК "Рома" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт "Ромы" обьявил о подписании нового контракта с капитаном команды Лоренцо Пеллегрини.

Полузащитник продлил соглашение с римлянами до конца сезона 2025/2026.

По информации итальянских СМИ, зарплата Пеллегрини выросла с 2,5 миллионов евро до 4 млн. Клаусула составит 30 млн евро.

В футболке "волков" 25-летний хавбек провел 161 матч и записал на свой счет 25 забитых мячей.

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В статье: Рома (Рим) Лоренцо Пеллегрини
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