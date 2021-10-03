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Турин остается бело-черным. Торино - Ювентус 0:1. Видео обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Торино - Ювентус, чемпионат Италии, 2 октября 2021

Турин остается бело-черным. Торино - Ювентус 0:1. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор туринского дерби, которое состоялось в рамках 7-го тура Серии А. К поединку команды подошли с одинаковым количеством очков, впервые за долгое время Торино ни был откровенным аутсайдером противостояния из-за проблем Ювентуса. Но Алеггри постепенно выводит свой коллектив на ровную дорогу. Старая Синьора не пропустила, а под конец игры нанесла удар - Мануэль Локателли классно попал в нижний угол с 18-ти метров. Ювентус уже в верхней части турнирной таблицы.

Итальянская Серия А. 7-й тур
Торино - Ювентус 1:0
Гол: Локателли 86

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В статье: Ювентус (Турин) Торино (Турин) Мануэль Локателли
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