Серия А. Дерби как не бывало - Лацио проваливается в Болонье

Серия А. Седьмой тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лацио" 3:0

Голы: Барроу 14, Теат 17, Хики 68

"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель, Теат, Де Сильвестри, Домингес, Сванберг, Хики (Бонифаци 88), Сориано, Барроу (Виньято 89), Арнаутович (Сантандер 85)

"Лацио": Рейна, Марушич, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай (Лаццари 58), Лейва (Катальди 71), Луис Альберто (Акпа-Акпро 71), C. Милинкович-Савич (Башич 58), Педро, Мурики (Патрик 80), Фелипе Андерсон

Предупреждения: Сумаро 53, Де Сильвестри 90+5 - C. Милинкович-Савич 52, Педро 66, Лаццари 75, Ачерби 76, Луис Фелипе 90+1

Удаление: Ачерби 76 (вторая желтая)

Главными проблемами "Лацио" в эру Симоне Индзаги были неумение играть на два фронта и неумение держать уровень игры и мотивации после больших побед. Такой уровень команда уже Маурицио Сарри вроде бы удержала, после великой, эмоциональной, знаковой победы в Римском дерби переиграв и "Локомотив" в Лиге Европы (2:0). Но если игру в ЛЕ свежими игроками не считать, а считать сразу же выезд в Болонью первым составом - сразу же можно заявить, что типичный "Лацио" проявился. Он выступил ужасно, без какого-либо желания играть, бегать, бороться.

Первый состав - определение несколько неточное. Поскольку в четверг травмировался Чиро Иммобиле и сегодня уже не попал в заявку. Впрочем, обвинять в провале в Болонье исключительно отсутствие лучшего бомбардира чертовски неправильно. Отсутствовала вся команда. Точно так же, как и в предыдущем очном матче на этом стадионе, когда уступила со счетом 0:2. Уроков она не извлекла. Извлекла "Болонья", которая после трех последних туров с 12-ю пропущенными перешла на игру с тремя центральными защитниками. Помогло.

Весь матч проходил в крайне медленном темпе, с явным недостатком ударов по воротам. При этом "Болонья", получившая в двух из трех предыдущих туров 1:6 и 2:4 (также было 2:2) и приехавшая на матч с "заезда на базу", явно была более мотивированной. Она нашла голы на ровном месте. Барроу блестяще закрутил из района левого угла штрафной, Теат замкнул подачу углового ударом головой в упор на фоне спящих вратаря и защитников. Ответы Мурики в первом тайме после "кроссов" и ногой и головой с 6-7 метров были вопиюще слабыми.

Второй тайм начался еще одной попыткой Барроу (на этот раз неточной), лишенными полета ответами Педро и Мурики. А затем, вновь на фоне сна, Барроу нашел Хики на левом фланге, тот раскрутил защитника и пробил с 18-ти метров. Слабый удар Рейна позволил себе пропустить под ногой. Четвертым же ударом по "орлам" было удаление лидера обороны Ачерби за лишние слова в адрес арбитра. Теперь он пропустит матч против "Интера".

Хотя бы дома "Болонья" играет хорошо. Даже очень хорошо. Три победы и ничья в четырех матчах. Ее наставник Синиша Михайлович вновь удерживается на посту. Более того - сравнивается по очкам с "Лацио". И, если Сарри не научит команду не вести себя так, далеко от "Болоньи" он не убежит.