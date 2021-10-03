Серия А. Аталанта - Милан 2:3. Легче, чем на табло

Серия А. Седьмой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан" 2:3

Голы: Сапата 86 (пен.), Пашалич 90+4 - Калабрия 1, Тонали 43, Леау 78

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Демираль (Коопмейнерс 46), Паломино, Дзаппакоста, Фройлер (Пашалич 87), Де Роон, Меле (Иличич 56), Пессина (Пеццелла 24), Малиновский (Муриэль 56), Сапата

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес (Балло-Туре 80), Кесси, Тонали (Беннасер 80), Салемакерс, Диас (Мессиас 74), Леау (Пеллегри 90), Ребич

Предупреждения: Де Роон 40 - Диас 42, Томори 52, Мессиас 85, Леау 88

У дерби свои законы, свои тенденции. Оно часто не зависит от текущей формы команд, соотношения сил, стадиона, на котором играют. Так что одно из ломбардийских - настоящее дерби. За пять лет каденции Джан Пьеро Гасперини в "Аталанте" в десяти матчах лишь однажды победили хозяева поля. Это были как раз бергамцы, в том знаменитом матче с 5:0. Впрочем, в остальных двух дерби из предыдущих трех в Бергамо победили как раз миланцы. В том числе и в прямой битве за второе место в последнем туре предыдущего сезона. Разумеется, оба раза - на зубах, страдая.

Сегодня также нужно было яростно бороться. Оба тренера ожидали соперников в их лучшем виде - собранных, интенсивных, атакующих. Причем "Аталанта" выглядела в более приличном виде. После слабого начала сезона она проснулась, хорошо отыграла против "Сассуоло" и победила, отлично - против "Интера" и могла победить (2:2). В Лиге Чемпионов набрала четыре очка и возглавила группу. "Милан" в ЛЧ очков не набирал, остался страшно раздражен из-за судейства в матче против "Атлетико", в последних двух турах лиги побеждал с трудом. Но сегодня победил даже почти легко.

Уже на 28-ой секунде оба крайних защитника сузили игру в центр. Тео Эрнандес прошел, отдал вразрез, Калабрия пробил Муссо со второй попытки. Тут же Ребич чуть не достал навес Леау в метре от ворот, Диаса отчаянно блокировали. "Аталанта" вроде бы владела мячом, давила, но выглядела гораздо менее опасной. А когда к середине тайма раскочегарилась (Маньян отбил удар Сапаты, а Тонали вытащил с линии добивание Малиновского, удар Малиновского слета заблокировали, удар Дзаппакосты под ближнюю стойку и Сапаты в упор головой потащил Маньян), Пессина получил травму.

Как оказалось, эта травма задала темп всей игре далее. Поскольку "Аталанта" совершенно растеряла остроту. Что позволило "Милану" окончательно превратить игру в вязкую борьбу в центре поля чуть ли не до конца матча. Темп был довольно низким, хозяева не были способны брать инициативу, а гости и не хотели. Последним хватило перехвата Тонали у Фройлера и выхода один-на-один в концовке первого тайма. Также Кесси чуть не попал с 18-ти метров, Муссо спасал от Салемакерса, Калабрию остановил рикошет. А Тео вновь разыграл контратаку с пасом вразрез. Уже с Леау.

"Аталанта" сумела забить два гола в рекордные сроки на ровном месте. Мессиас и сыграл рукой в своей штрафной, и проиграл дуэль Сапате на фланге. Пашалич уже чуть ли не зашел с мячом в ворота. Но эти голы обманчивы. Бергамцы выступили слабо. А миланцы доказали свою силу, собранность, тактическую выучку. Они абсолютно заслужили свои 19 очков в первых семи турах нового сезона, что является для них повторением рекорда последних 27-ми лет.

Малиновский? Пытался угрожать воротам, но слишком часто был вынужден отходить в глубину либо на правый фланг в поисках мяча. Где его прикрывали. Неудачный матч и для него.