Гостевые приключения. Итоги седьмого тура Серии А

Кальяри - Венеция 1:1

Салернитана - Дженоа 1:0

Торино - Ювентус 0:1

Сассуоло - Интер 1:2

Болонья - Лацио 3:0

Сампдория - Удинезе 3:3

Эллас Верона - Специя 4:0

Рома - Эмполи 2:0

Фиорентина - Наполи 1:2

Аталанта - Милан 2:3

Пятеро из семи грандов в седьмом туре Серии А играли в гостях. Четверо из них добыли победы с разницей в один мяч. Два камбека, выход с 0:0 лишь в концовке. Даже "Милан" в итоге победил лишь с разницей в один. Хотя как раз он заслужил гораздо больший разрыв, отыграв очень мощно в Бергамо. С большим разрывом, и совершенно заслуженно, завершился гостевой матч лишь одного гранда - "Лацио". Учитывая его провал в Болонье и спокойную победу "Ромы", можно заявить, что события Римского дерби уже не влияют ни на что.

"Аталанта" - "Милан"

В последние месяцы "Милан" доказывает свою силу в больших матчах. "Ювентус" в гостях, "Лацио" дома и "Аталанту" дважды в гостях он переиграл с общим счётом 10:2. В Бергамо все помнят 5:0 в пользу "нерадзурри", но, в сущности, за последние 2.5 года "россонери" выиграли здесь чаще, чем соперник - 3:1. Причём, в отличие от предыдущих выцарапанных побед, вчера вышло даже довольно легко. Кроме 15-20 минут, они полностью нейтрализовали соперника, заставили его играть плохо и разрывали на контратаках. Два пропущенных после 85-ой минуты абсолютно обманчивы.

Миланцы забивали в ключевые моменты. На 28-ой секунде, 43-ей минуте и 78-ой. Именно голы в такие минуты тренер соперника Джан Пьеро Гасперини назвал ударами. Забивали с контратак, перехватов опорника Тонали в атаке, смещений обоих крайних защитников в центр. Джан Пьеро был вынужден признать, что соперник сделал все правильно и победил заслуженно, даже удивляясь его скорости и движению защитников и опорников. Стефано Пиоли, разумеется, с ним согласился. А Тонали заявил: "Если вы ведёте в Бергамо со счетом 3:0 - значит, вы Топ-команда". Несомненно.

19 очков в первых семи турах "Милан" не набирал с сезона 2003/04, когда взял Скудетто.

Что с "Аталантой"? Гасперини обвинял травмы, в частности, потерю по ходу игры Маттео Пессины (именно после его травмы лучший период "Богини" в матче ушел безвозвратно), плохую форму форвардов. Но он в целом должен признать, что его команда в начале сезона просто недостаточно сильна. Неужели матчи против "Сассуоло" и "Интера" были исключением?

"Наполи"

"Наполи" доказывает свою силу в средних матчах. И в гостевых. Вне "Стадио Марадона" у него уже восемь побед в лиге подряд с разницей мячей 22:3. "Сампдорию" и "Удинезе" он просто разорвал. Во Флоренции было гораздо тяжелее, Винченцо Итальяно заявил, что его "фиалки" не заслужили проиграть, Лучано Спаллети был не очень доволен игрой ("мы играли ниже наших возможностей"). Последний отмечал проблемы в центре поля и посчитал матч одним из самых тяжёлых в сезоне. И именно потому - пройденным тестом на силу и взрослость. На заслуженность лидерства.

Получилось даже немного легче, чем у "Ромы" и "Интера" против этого соперника. Под давлением прошёл не весь первый тайм, а лишь 35 минут, ещё до перерыва удалось сравнять счёт с прорыва Осимхена, фола на нём и добивания с пенальти. Второй тайм был начат голом с углового. И далее нельзя сказать, что вратарь "Наполи" тяжело работал. Защищались гости чётко.

Семь побед в семи матчах.

"Интер"

"Интер" также играл на опасном выезде. Симоне Индзаги заявил, что для победы над "Сассуоло" понадобится увидеть настоящий "Интер". Вряд ли мы его увидели. Особенно в первом тайме. До перерыва в гостевых матчах "змеи" играют просто плохо. На этот раз даже Милан Шкриньяр привез пенальти, а вратарь Самир Ханданович не раз выручал и тогда, и сразу после перерыва. Выручил и арбитр, поставивший пенальти в ворота хозяев за стык вратаря с соперником и не поставивший такой в ворота гостей. Четыре замены одновременно от Индзаги - признак его крайней злости.

Выручили миланцев ветераны. Эдин Джеко просто в бешеной форме, такой, когда все залетает. Менее чем через минуту после выхода он забил свой шестой гол в сезоне. С паса Перишича. А затем получил пас от Брозовича и заработал пенальти на до того почти безработном вратаре Консильи. Таким образом, "Интер" побил свой клубный рекорд 1943-го года по матчам лиги подряд с двумя забитыми. 12. А Джеко повторил достижение Роналдо с 1997-го года. После него новички команды столько не забивали.

Индзаги признал, что ему не нравится качество игры команды в последних матчах, зато восхищается её боевитостью, способностью постоянно устраивать камбеки. И вправду, в трех последних матчах лиги его команда пропускала первой, но набрала семь очков. А могла и девять, если бы реализовала пенальти в ворота "Аталанты".

Что касается решений Луки Пайретто и ВАР, то они вызвали немалый резонанс. По пенальти в пользу "Интера" вопросов нет, а вот не заслужил ли Ханданович удаление в первом тайме? Хозяева уверены, что да. Индзаги заявил, что его вратарь "очень умно" пытался увернуться от контакта. Если прочитать между строк, можно понять, что Самир очень умно представил все так, будто он уворачивается от контакта. Контакт в итоге инициировал игрок атаки. Скорее не пенальти, но злой умысел контакта вратаря можно подозревать.

"Ювентус"

Страдал ли и "Ювентус" на гостевом стадионе, как его злейшие враги? Да. В той же мере? Нет. "Торино" мог и доставил ему проблемы, специалист по "Юве" Иван Юрич уже привёл свою новую команду к рекорду 37-ми лет - шести первым матчам с забитыми, а сам "Юве" шёл на антирекорд всех времен по матчам с пропущенными. Но в итоге остановился на 20-ти именно в дерби. Учитывая Лигу Чемпионов, выдал второй 1:0, второй "сухой" матч подряд, одержал четвертую победу подряд. А это уже явный признак полного возвращения Массимилиано Аллегри. Поздновато, но не слишком поздно.

Дерби прошёл как все дерби при участии Аллегри. Первый тайм за "Торино", даже с 60-ю процентами владения мячом и очень неудобным для оппонента высоким прессингом. Без ударов в створ ворот "быков". Во втором тайме "зебры" проснулись, но этим лишь усыпили игру в целом и перевели её в центр поля. А в итоге нашли гол в последней стадии матча. На этот раз - отличным дальним ударом опорника Мануэля Локателли. Уже одного из лидеров команды.

После матча Аллегри признал статичную медленную игру и слишком много ошибок в первом тайме, при этом назвал игру команды одной из лучших в сезоне. "Мы нашли страсть защищаться и атаковать, когда нужно". Большей частью защищаться. Что ж, так Массимилиано взял с этой командой пять Скудетто подряд.

Несколько слов о соперниках. Тренерам "Сассуоло", "Фиорентины" и "Торино" понравилась игра своих команд, первые двое прямо заявили, что не заслужили поражения, третий думал о том же, говорил о почти идеальном первом тайме. Все это интересно и даже правильно. Проблема в том, что они говорят это раз за разом, а результата против грандов всё равно нет. Придёт, когда эти новые тренеры натренируют команды получше, а сейчас путь правильный? Возможно. А возможно, это просто инфантильность, наивность второго эшелона.

Да даже "Сампдория" и "Удинезе" в очном матче имели шанс стать лидерами этого второго эшелона. Даже забили по три мяча, что с ними редко случается. Но и они не победили. А значит, второй эшелон не готов к борьбе с первым на длинной дистанции.

Дерби в далеком прошлом

Готовой из этого эшелона оказалась лишь "Болонья". Она просто смела с пути "Лацио". Хотя здесь выделялись особые обстоятельства. После 12-ти пропущенных мячей и одного очка в трех матчах команда ушла на "ритиро", заперлась на базе и вернулась бороться за своего тренера Синишу Михайловича. То есть была супермотивированной. У "Лацио" же после выплеснутых эмоций в победном Римском дерби и матча Лиги Европы в четверг (пусть и спокойно победного) сил, эмоций уже не осталось. Об этом, о езде с пустым баком, прежде всего и заявил Маурицио Сарри.

"Болонья" были живы, полны решимости, настроены, а мы были пусты и физически, и морально. Нужно забыть об этом матче как можно скорее. Когда вы устали, устали все, от персонала до физиотерапевтов".

С другой стороны, а может ли усталость служить оправданием настолько ужасному, безразличному выступлению? Пропущенным на ровном месте, запоротым моментам Мурики с его смешными ударами, удалению лидера обороны Ачерби за разговоры? Может ли служить оправданием то, что Мурики играл вместо травмированного "нашего всего" Чиро Иммобиле? Или то, что соперник неожиданно перешёл на игру с тремя центрдефами? "Лацио" наступает на те же грабли, что и пять лет с Симоне Индзаги. Ему не хватает скамьи запасных, умения распределять силы, духа победителя. Духа Топ-команды.

"Рома" также выходила из дерби с эмоциями, причём отрицательными. Также была занята в Лиге Европы. Разница в том, что играла дома и против новичка лиги, гораздо менее опытного "Эмполи". Да ещё и спокойного после 2:0 и 4:2 в двух предыдущих матчах. Тосканцы начали энергично, но уже после 30-ти минут римляне были полностью в игре, забили в концовке первого тайма и в начале второго. И на этом все закончилось. Капитан Лоренцо Пеллегрини отпраздновал новый контракт с клубом голом. Его точно не хватало в дерби. Генрих Мхитарян также забил.

"Я был спокоен и до дерби, и после него, и перед этим матчем". Жозе Моуриньо лукавит. После дерби он бушевал. Прежде всего - из-за судейства. Но, похоже, успокоился и успокоил команду. Собрание в центре поля сразу после финального свистка неделю тому помогло. Да и в целом уже можно видеть, что в нынешнем сезоне "волки" гораздо спокойнее, чем в предыдущих.

О дерби можно уже забыть.

Украинский след

Мнения о 56-ти минутах игры Руслана Малиновского против "Милана" разделились. Оценки - от плохой "5" до хорошей "6.5". Говорили и что он потерялся, часто ошибался. Говорили, что играл активно, старался, работал в глубине, в центре поля и на правом фланге. Говорили, что был "маяком команды. Слишком рано его заменили" (Eurosport). "Единственным, кто пытался. Последним потерявшим надежду" (Goal.com).

Руслан старался. Мог забить. Тогда его добивание спасли с линии ворот. Замыкал "кросс" слета. Защитник заблокировал. Старался помогать в глубине поля и на правом фланге (если это установка Гасперини - обвинять следует тренера). Отдал умный пас на ход в одно касание, который Меле не ожидал и потому плохо принял. Четыре раза успешно прошёл соперников на дриблинге, отдал четыре точных из шести длинных пасов. Действительно был живым. Но когда команда проигрывает, её лидеры должны взять ответственность на себя. Тем более - когда начинают второй тайм слабо.

Виктор Коваленко вновь не попал в заявку "Специи".

Лучший игрок тура - Тео Эрнандес ("Милан"). Левый защитник сделал два гола с позиции "десятки"

Прорыв тура - "Болонья". Ритиро и смена тактической схемы сотворили чудеса

Разочарование тура - "Лацио". Не команда Сарри во всех смыслах

Лучший вратарь тура - Самир Ханданович ("Интер"). Сейвы и ум

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Тактический нокаут Гасперини

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Наполи" 7 7 0 0 18-3 +15 21 2 "Милан" 7 6 1 0 15-5 +10 19 3 "Интер" 7 5 2 0 22-8 +14 17 4 "Рома" 7 5 0 2 16-8 +8 15 5 "Фиорентина" 7 4 0 3 10-11 -1 12 6 "Лацио" 7 3 2 2 15-12 +3 11 7 "Ювентус" 7 3 2 2 11-10 +1 11 8 "Аталанта" 7 3 2 2 10-9 +1 11 9 "Болонья" 7 3 2 2 12-14 -2 11 10 "Эмполи" 7 3 0 4 9-12 -3 9 11 "Торино" 7 2 2 3 9-7 +2 8 12 "Эллас Верона" 7 2 2 3 15-14 +1 8 13 "Удинезе" 7 2 2 3 9-11 -2 8 14 "Сассуоло" 7 2 1 4 7-9 -2 7 15 "Сампдория" 7 1 3 3 10-13 -3 6 16 "Дженоа" 7 1 2 4 10-16 -6 5 17 "Венеция" 7 1 2 4 5-12 -7 5 18 "Салернитана" 7 1 1 5 5-15 -10 4 19 "Специя" 7 1 1 5 8-19 -11 4 20 "Кальяри" 7 0 3 4 8-16 -8 3

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