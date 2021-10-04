Аталанта - Милан 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Милан, которые встречались в седьмом туре итальянской Серии А. Уже на первой минуте россонери забили первый гол, а перед перерывом удвоили свое преимущество. Леау сделал счет 0:3 и лишь под конец встречи Милан позволил Аталанте избежать разгрома - Сапата и Пашалич сократили отставание до минимума. Руслан Малиновский отыграл 56 минут. Благодаря этой победе Милан остался вторым в турнирной таблице.

Серия А. Седьмой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

Аталанта - Милан 2:3

Голы: Сапата 86 (пен.), Пашалич 90+2 - Калабрия 1, Тонали 43, Леау 78