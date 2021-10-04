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Пятый итальянский дивизион. Борха Валеро возобновил карьеру ради клуба под названием Лебовски

Италия
(1 голосов)

Где деньги?

Пятый итальянский дивизион. Борха Валеро возобновил карьеру ради клуба под названием Лебовски

Valero's Twitter

Новина українською

В июле этого года известный футболист Борха Валеро объявил о завершении карьеры. В прошлом сезоне он потерял место в основе "Фиорентины", поэтому принял такое решение.

Тем не менее, уже в августе испанец понял, что одной работой экспертом на итальянском телевидении для закрытия душевного пробела, ему не обойтись. Флорентийский журналист подал идею с клубом "Лебовски" из пятого дивизиона Италии – он выставил шуточный снимок Валеро в футболке команды, после чего руководство решило написать игроку.

Хорошо, что обе стороны оказались легкими на подъем. Клуб оригинально представил испанца, поделившись роликом со всем бытом любителей. Отметим, что название клуба придумала группа студентов на вечеринке, вдохновившись просмотром одноименного фильма братьев Коэн.

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В статье: Борха Валеро Фиорентина (Флоренция) Лебовски
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Комментарии (2)
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Napoli
04.10.2021 в 13:31
А когда кинут на ЗП, он будет: "Где деньги, Лебовски?"
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fc_grepa (Херсон)
04.10.2021 в 13:16
От куди треба Селезньову
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