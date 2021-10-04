По следам неудачи Аталанты. Пиоли отметил прогресс Милана, Гасперини также впечатлен игрой россонери

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли и алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказались о поединке между своими командами. Отметим, что "россонери" повторили лучший старт в чемпионате Италии сезона-2003/2004, когда они взяли Скудетто. Цитирует наставников Football Italia.

"Нет смысла отрицать, что мы играли очень хорошо, интенсивно, энергично и качественно. Мы завершили на мажорной ноте серию тяжелых матчей, команда прибавляет как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате. Нужно продолжать в том же духе. "Аталанта" всегда доставляла нам большие проблемы в последние годы. И то, что мы не уступили им и победили, доказывает – мы реально прогрессируем. Когда все на одной волне, работается легче. Нужно доказывать превосходство в каждом матче", – отметил Пиоли.