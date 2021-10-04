  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. По следам неудачи Аталанты. Пиоли отметил прогресс Милана, Гасперини также впечатлен игрой россонери
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

По следам неудачи Аталанты. Пиоли отметил прогресс Милана, Гасперини также впечатлен игрой россонери

Италия
(1 голосов)

Стефано и Джан Пьеро на связи

По следам неудачи Аталанты. Пиоли отметил прогресс Милана, Гасперини также впечатлен игрой россонери

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли и алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказались о поединке между своими командами. Отметим, что "россонери" повторили лучший старт в чемпионате Италии сезона-2003/2004, когда они взяли Скудетто. Цитирует наставников Football Italia.

Читайте такжеСерия А. Аталанта - Милан 2:3. Легче, чем на табло

"Нет смысла отрицать, что мы играли очень хорошо, интенсивно, энергично и качественно. Мы завершили на мажорной ноте серию тяжелых матчей, команда прибавляет как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате. Нужно продолжать в том же духе. "Аталанта" всегда доставляла нам большие проблемы в последние годы. И то, что мы не уступили им и победили, доказывает – мы реально прогрессируем. Когда все на одной волне, работается легче. Нужно доказывать превосходство в каждом матче", – отметил Пиоли.

"Голы, пропущенные на 30-й секунде и перед самым перерывом, несомненно, стали для нас ударом. Ведь между этими голами у нас были моменты, чтобы сравнять счет. Наша уверенность пошатнулась, но также стоит отметить, что "Милан" сейчас в прекрасной форме, они все делали правильно и сегодня меня впечатлили", – сказал Гасперини.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Стефано Пиоли Чемпионат Италии Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...