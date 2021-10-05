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"Сраная обезьяна" – FIGC расследует расизм в адрес Кулибали в игре против Фиорентины

Италия
(1 голосов)

Очередной расистский скандал

"Сраная обезьяна" – FIGC расследует расизм в адрес Кулибали в игре против Фиорентины

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Федерация футбола Италии начала расследование расистских оскорблений в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче с "Фиорентиной", сообщает журналист Radio 24 Джованни Капуано. Болельщики называли сенегальца "сраной обезьяной".

Сообщается, помимо этого, в FIGC обязали "Фиорентину" оплатить штраф в 10 тысяч евро за то, что фанаты из Флоренции скандировали оскорбительные кричалки про Неаполь и юг Италии.

Отметим, что это не первый расистский скандал с участием "Фиорентины" в этом месяце. Ранее болельщики "Аталанты" оскорбляли нападающего "фиалок" Душана Влаховича, называя его "цыганом".

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В статье: Наполи (Неаполь) Фиорентина (Флоренция) Калиду Кулибали
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Комментарии (4)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
05.10.2021 в 22:39
Думал статья про КриРо!
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 22:04
А за "цигана" скільки?..
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Харьковчанин (Харків)
05.10.2021 в 22:14
циганів сторіччями не експлуатували як говорящих трудових мавп, тобто рабів Тому мабуть всім пофігу на них
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0
-1
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 22:34
Расізм...
0
0


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