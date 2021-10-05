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"Сраная обезьяна" – FIGC расследует расизм в адрес Кулибали в игре против Фиорентины
Очередной расистский скандал
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Федерация футбола Италии начала расследование расистских оскорблений в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче с "Фиорентиной", сообщает журналист Radio 24 Джованни Капуано. Болельщики называли сенегальца "сраной обезьяной".
Il Giudice Sportivo certifica l'apertura di un'inchiesta della Procura #Figc sui cori razzisti contro #Koulibaly: ogni provvedimento verrà preso alla sua conclusione.— Giovanni Capuano (@capuanogio) October 5, 2021
Intanto la #Fiorentina sanzionata con 10.000 euro di multa per "cori insultanti di matrice territoriale" pic.twitter.com/PhLguUAHqd
Сообщается, помимо этого, в FIGC обязали "Фиорентину" оплатить штраф в 10 тысяч евро за то, что фанаты из Флоренции скандировали оскорбительные кричалки про Неаполь и юг Италии.
Отметим, что это не первый расистский скандал с участием "Фиорентины" в этом месяце. Ранее болельщики "Аталанты" оскорбляли нападающего "фиалок" Душана Влаховича, называя его "цыганом".
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