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Фанаты Милана вывесили оскорбительный баннер в адрес Донаррумы
Болельщики не простили переход итальянца в "ПСЖ"
Болельщики "Милана" решили провести акции против своего бывшего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
"Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в "Милане", ты человек-дерьмо", написано на банере.
Milan ultras making their views clear about Gianluigi Donnarumma using this banner outside the Italy national team's hotel: "Donnarumma, you'll never be welcome in Milan again." (via @MilanNewsit) pic.twitter.com/9XZGNopXjz— Get Italian Football News (@_GIFN) October 5, 2021
Этим летом 22-летний футболист отказался подписывать новый контракт с "Миланом", воспитанником которого является. Голкипер покинул родной клуб бесплатно, и перешел в "ПСЖ". Болельщики восприняли этот поступок за предательство.
Напомним, что сегодня, 6 октября состоится полуфинальный матч Лиги наций, в котором Италия примет Испанию. Встреча пройдет в Милане на "Сан-Сиро" и начнется в 21:45.
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