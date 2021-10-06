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Фанаты Милана вывесили оскорбительный баннер в адрес Донаррумы

Италия
(1 голосов)

Болельщики не простили переход итальянца в "ПСЖ"

Фанаты Милана вывесили оскорбительный баннер в адрес Донаррумы

Новина українською

Болельщики "Милана" решили провести акции против своего бывшего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

"Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в "Милане", ты человек-дерьмо", написано на банере.

Этим летом 22-летний футболист отказался подписывать новый контракт с "Миланом", воспитанником которого является. Голкипер покинул родной клуб бесплатно, и перешел в "ПСЖ". Болельщики восприняли этот поступок за предательство.

Напомним, что сегодня, 6 октября состоится полуфинальный матч Лиги наций, в котором Италия примет Испанию. Встреча пройдет в Милане на "Сан-Сиро" и начнется в 21:45.

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В статье: Милан Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
06.10.2021 в 17:49
Плакать будет...
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Vantala (Kharkiv)
06.10.2021 в 16:14
Я нарисовал целый плакат, набухался и подрался! А чего добился ты, доннарума? ))
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