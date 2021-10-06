Фанаты Милана вывесили оскорбительный баннер в адрес Донаррумы

Болельщики "Милана" решили провести акции против своего бывшего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

"Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в "Милане", ты человек-дерьмо", написано на банере.

Milan ultras making their views clear about Gianluigi Donnarumma using this banner outside the Italy national team's hotel: "Donnarumma, you'll never be welcome in Milan again." (via @MilanNewsit) pic.twitter.com/9XZGNopXjz — Get Italian Football News (@_GIFN) October 5, 2021

Этим летом 22-летний футболист отказался подписывать новый контракт с "Миланом", воспитанником которого является. Голкипер покинул родной клуб бесплатно, и перешел в "ПСЖ". Болельщики восприняли этот поступок за предательство.

Напомним, что сегодня, 6 октября состоится полуфинальный матч Лиги наций, в котором Италия примет Испанию. Встреча пройдет в Милане на "Сан-Сиро" и начнется в 21:45.