Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер начал переговоры с Николо Бареллой
Полузащитник в этом сезоне забил 1 гол и отдал 5 результативных передач
Inter
"Интер" начал переговоры по продлению контракта с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб намерен подписать новое долгосрочное соглашение с 24-летним итальянцем. Сообщается, что "нерадзурри" хотят вознаградить футболиста за последние выступления.
В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей за команду, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Что дальше для супертяжелого веса после победы Усика над Джошуа?
- "Это мой выбор". Дважды переболевший COVID-19 нападающий объяснил, почему отказывается от вакцинации
- Вирджил Ван Дейк сделал выбор между Месси и Роналду
- Спаллетти - скамейке запасных Спартака: Посмотрим, что будет в Москве
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...