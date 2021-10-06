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Интер начал переговоры с Николо Бареллой

Италия
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Полузащитник в этом сезоне забил 1 гол и отдал 5 результативных передач

Интер начал переговоры с Николо Бареллой

Inter

Новина українською

"Интер" начал переговоры по продлению контракта с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб намерен подписать новое долгосрочное соглашение с 24-летним итальянцем. Сообщается, что "нерадзурри" хотят вознаградить футболиста за последние выступления.

В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей за команду, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.

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В статье: Интер (Милан) Николо Барелла
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