Интер готов отпустить двух самых высокооплачиваемых игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость

"Интер" хочет уже в зимнее трансферное окно расстаться с полузащитником Артуро Видалем и нападающим Алексисом Санчесом. Они являются самыми высокооплачиваемыми игроками миланского клуба: Видаль получает 6,5 миллиона евро в год, Санчес — 7 миллионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом, Санчес в этом сезоне провел на поле только 70 минут. Видаль отыграл в два раза больше — 140 минут. И даже забил один гол.

Миланский клуб готов отпустить футболистов из Чили даже бесплатно, чтобы сэкономить на их высокой зарплате.