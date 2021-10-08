Кепа Аррисабалага интересен Лацио Маурицио Сарри

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский "Челси". По информации Il Corriere dello Sport, 27-летним вратарем интересуется "Лацио". Римляне находятся в поисках подстраховки на тот случай, если Томас Стракоша покинет клуб в конце кампании как свободный агент.

Также важно понимать, что еще одному голкиперу "Лацио" Пепе Рейне уже 39 лет. Ранее Маурицио Сарри работал в "Челси", итальянец знаком с возможностями Кепы. Этим летом клубы уже безуспешно обсуждали аренду Аррисабалаги.

Загвоздка заключается в высоком окладе испанца, "синим" пришлось бы платить половину зарплаты голкипера (около 4 миллионов евро), чтобы заключить с "Лацио" сделку.