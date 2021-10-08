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Кепа Аррисабалага интересен Лацио Маурицио Сарри

Италия
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Кепа Аррисабалага интересен Лацио Маурицио Сарри

Getty Images / Global Images Ukraine

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Испанский голкипер Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский "Челси". По информации Il Corriere dello Sport, 27-летним вратарем интересуется "Лацио". Римляне находятся в поисках подстраховки на тот случай, если Томас Стракоша покинет клуб в конце кампании как свободный агент.

Также важно понимать, что еще одному голкиперу "Лацио" Пепе Рейне уже 39 лет. Ранее Маурицио Сарри работал в "Челси", итальянец знаком с возможностями Кепы. Этим летом клубы уже безуспешно обсуждали аренду Аррисабалаги.

Загвоздка заключается в высоком окладе испанца, "синим" пришлось бы платить половину зарплаты голкипера (около 4 миллионов евро), чтобы заключить с "Лацио" сделку.

Читайте также"В мыслях не было идти против Сарри". Кепа объяснил эпизод со скандальной заменой в финале Кубка лиги

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В статье: Лацио (Рим) Челси (Лондон) Маурицио Сарри Кепа Аррисабалага
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Источник:
corrieredellosport.it

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