Назван лучший футболист чемпионата Италии в сентябре

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали признан лучшим футболистом Серии А по итогам сентября.

30-летний сенегалец впервые удостоился этой награды. Кулибали провел четыре матча в сентябре, в которых забил два гола и выполнил одну результативную передачу. Причем, в этих играх неаполитанский клуб пропустил только один мяч.

Imbattuto ????????????@kkoulibaly26 è l'EA SPORTS Player of the Month di settembre, disponibile ora in #FUT! ????@EASPORTSFIFA #FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/q4LsQwEaFm