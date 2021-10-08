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Назван лучший футболист чемпионата Италии в сентябре
30-летний сенегалец впервые удостоился этой награды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали признан лучшим футболистом Серии А по итогам сентября.
30-летний сенегалец впервые удостоился этой награды. Кулибали провел четыре матча в сентябре, в которых забил два гола и выполнил одну результативную передачу. Причем, в этих играх неаполитанский клуб пропустил только один мяч.
Imbattuto ????????????@kkoulibaly26 è l'EA SPORTS Player of the Month di settembre, disponibile ora in #FUT! ????@EASPORTSFIFA #FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/q4LsQwEaFm— Lega Serie A (@SerieA) October 7, 2021
Напомним, "Наполи" идут на первом месте в чемпионате Италии, в активе клуба 21 балл.
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