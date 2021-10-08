Назван лучший футболист чемпионата Италии в сентябре

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали признан лучшим футболистом Серии А по итогам сентября.

30-летний сенегалец впервые удостоился этой награды. Кулибали провел четыре матча в сентябре, в которых забил два гола и выполнил одну результативную передачу. Причем, в этих играх неаполитанский клуб пропустил только один мяч.

Напомним, "Наполи" идут на первом месте в чемпионате Италии, в активе клуба 21 балл.