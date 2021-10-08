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Назван лучший футболист чемпионата Италии в сентябре

Италия
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(1 голосов)

30-летний сенегалец впервые удостоился этой награды

Назван лучший футболист чемпионата Италии в сентябре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали признан лучшим футболистом Серии А по итогам сентября.

30-летний сенегалец впервые удостоился этой награды. Кулибали провел четыре матча в сентябре, в которых забил два гола и выполнил одну результативную передачу. Причем, в этих играх неаполитанский клуб пропустил только один мяч.

Напомним, "Наполи" идут на первом месте в чемпионате Италии, в активе клуба 21 балл.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
08.10.2021 в 13:25
Наполі в вересні був найкращим.
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