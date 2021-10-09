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Маротта: У нас была возможность подписать Холанда за 2 млн

Италия
(1 голосов)

Функционер жалеет об упущенном

Маротта: У нас была возможность подписать Холанда за 2 млн

Новина українською

Гендир "Интера" Беппе Маротта дал комментарий о том, что во время работы в "Ювентусе" был близок к трансферу нападающего Эрлинга Холанда.

"Одним из моих самых больших огорчений была сделка с Холандом. Я был генеральным директором "Ювентуса", и у нас была возможность подписать его за 2 миллиона евро из "Мольде". Он был близок к нам.

Теперь увидеть его в Серии А невозможно. У итальянских клубов нет шансов подписать его следующим летом", – сказал Маротта.

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В статье: Ювентус (Турин) Беппе Маротта Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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KovaLL (Киев)
09.10.2021 в 14:26
А потім своїми орендами його б зіпсували.
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