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Маротта: У нас была возможность подписать Холанда за 2 млн
Функционер жалеет об упущенном
Гендир "Интера" Беппе Маротта дал комментарий о том, что во время работы в "Ювентусе" был близок к трансферу нападающего Эрлинга Холанда.
"Одним из моих самых больших огорчений была сделка с Холандом. Я был генеральным директором "Ювентуса", и у нас была возможность подписать его за 2 миллиона евро из "Мольде". Он был близок к нам.
Теперь увидеть его в Серии А невозможно. У итальянских клубов нет шансов подписать его следующим летом", – сказал Маротта.
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Источник:AS
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Комментарии (1)
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KovaLL (Киев)
09.10.2021 в 14:26
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